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Jandarmadan kaçan sürücüye araç sahibinden tepki: "Devletten kaçamazsın"

Jandarmadan kaçan sürücüye araç sahibinden tepki: 'Devletten kaçamazsın'
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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarma çevirmesinden kaçan otomobil, nefes kesen kovalamaca sonrası Çorlu'da yakalandı. Sürücüye 240 bin TL, araç sahibine 40 bin TL ceza kesilirken, otomobil 60 gün trafikten men edildi.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarma çevirmesinden kaçan otomobil, nefes kesen kovalamaca sonrası Çorlu ilçesi girişinde yakalandı. Jandarmaya yakalanan otomobil sürücüsüne 240 bin lira, araç sahibine de 40 bin lira ceza kesilirken, ayrıca otomobil 60 gün trafikten men edildi.

Marmara Ereğlisi jandarma ekipleri, gece saatlerinde Çeşmeli - Türkgücü yolu üzerinde trafik ve asayiş denetimi yaptı. Çevirmeye giren bir otomobil jandarmanın 'dur' ihtarına uymadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri apar topar kaçan otomobilin peşine düştü.

Kilometrelerce süren kovalamaca Çorlu Havuzlar Mahallesi girişinde son buldu. Jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu İsmetpaşa Bulvarı'nda yakalanan otomobilin sürücüsüne Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerince işlem yapıldı.

Trafik polisi cezayı kesti

Yapılan kontrollerde yasal sınırın altında alkollü çıkan sürücü A.D.'ye 'dur' ihtarına uymamaktan 240 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca araç sahibine 40 bin lira ceza kesilirken, arabası da 60 gün trafikten men edildi. Otomobil daha sonra çekici vasıtasıyla Avcı Oto yedi emin otoparkına kaldırıldı.

Öte yandan sürücünün kaçmasına tepki gösteren araç sahibi, "Ben sana kaçma diye kaç oldu söyledim. Devletten kaçılır mı yahu? Devletten kaçamazsın" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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