Son günlerde sahibinden.com'da yayılan bir ilan, sosyal medyanın gündemini salladı. 1868 yılına ait, yani tam 158 yıllık bir gazoz kapağı satışa çıkarıldı. Peki, sahibinden.com'daki gazoz kapağı ilanı nedir? 158 yıllık gazoz kapağı ne kadara satışa çıkarıldı? Detaylar...

SAHİBİNDEN.COM'DAKİ GAZOZ KAPAĞI İLANI NEDİR?

Sahibinden.com gibi popüler e-ticaret platformları, yalnızca ikinci el eşya değil, aynı zamanda koleksiyon meraklılarının nadir objeleri bulabileceği bir mecra haline geldi. Bu kapsamda son günlerde gündeme gelen ilan, sıradan bir eşyanın değil, 158 yıllık bir gazoz kapağının satışa çıkarılmasıyla dikkat çekti.

İlan, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar arasında yoğun bir tartışma başlattı. Koleksiyoncular, antika meraklıları ve sıradan kullanıcılar, 1868 yılına ait bu gazoz kapağının değeri ve satış fiyatı üzerine yorumlar yaptı.

158 YILLIK GAZOZ KAPAĞI NE KADARA SATIŞA ÇIKARILDI?

150 bin TL'ye satışa çıkarılan 1868 yılına ait gazoz kapağı, sahibinden.com üzerinden satışa çıkarılırken talep edilen fiyat kısa sürede tartışma konusu oldu. İlan sahibinin belirttiğine göre, ürünün tarihi değeri ve nadirliği, fiyatının yüksek olmasının en önemli gerekçesi olarak öne çıkıyor.