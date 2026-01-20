Haberler

sahibinden.com'daki gazoz kapağı ilanı nedir? 158 yıllık gazoz kapağı ne kadara satışa çıkarıldı?

sahibinden.com'daki gazoz kapağı ilanı nedir? 158 yıllık gazoz kapağı ne kadara satışa çıkarıldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahibinden.com'da yayınlanan bir ilan, hem koleksiyon meraklılarının hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. 1868 yılına ait, yani 158 yıllık bir gazoz kapağı satışa çıkarıldı ve talep edilen fiyat sosyal medyada tartışma konusu yarattı. Peki, sahibinden.com'daki gazoz kapağı ilanı nedir? 158 yıllık gazoz kapağı ne kadara satışa çıkarıldı? Detaylar haberimizde.

Son günlerde sahibinden.com'da yayılan bir ilan, sosyal medyanın gündemini salladı. 1868 yılına ait, yani tam 158 yıllık bir gazoz kapağı satışa çıkarıldı. Peki, sahibinden.com'daki gazoz kapağı ilanı nedir? 158 yıllık gazoz kapağı ne kadara satışa çıkarıldı? Detaylar...

SAHİBİNDEN.COM'DAKİ GAZOZ KAPAĞI İLANI NEDİR?

Sahibinden.com gibi popüler e-ticaret platformları, yalnızca ikinci el eşya değil, aynı zamanda koleksiyon meraklılarının nadir objeleri bulabileceği bir mecra haline geldi. Bu kapsamda son günlerde gündeme gelen ilan, sıradan bir eşyanın değil, 158 yıllık bir gazoz kapağının satışa çıkarılmasıyla dikkat çekti.

İlan, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar arasında yoğun bir tartışma başlattı. Koleksiyoncular, antika meraklıları ve sıradan kullanıcılar, 1868 yılına ait bu gazoz kapağının değeri ve satış fiyatı üzerine yorumlar yaptı.

sahibinden.com'daki gazoz kapağı ilanı nedir? 158 yıllık gazoz kapağı ne kadara satışa çıkarıldı?

158 YILLIK GAZOZ KAPAĞI NE KADARA SATIŞA ÇIKARILDI?

150 bin TL'ye satışa çıkarılan 1868 yılına ait gazoz kapağı, sahibinden.com üzerinden satışa çıkarılırken talep edilen fiyat kısa sürede tartışma konusu oldu. İlan sahibinin belirttiğine göre, ürünün tarihi değeri ve nadirliği, fiyatının yüksek olmasının en önemli gerekçesi olarak öne çıkıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti