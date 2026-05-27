Haberler

Orta refüjden atlayan kurbanlık keçi sahibini geride bıraktı

Orta refüjden atlayan kurbanlık keçi sahibini geride bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da kesimi yapılacak kurbanlık keçi, sahibinden kaçarak karayoluna çıktı. Vatandaşı peşine takan keçi, sporcu edasıyla orta refüjden atlayıp yolun karşısına geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken trafikte kısa süreli karışıklık yaşandı. Keçi bir süre sonra sahibi tarafından yakalandı.

Hatay'da sahibinden kaçarak karayoluna çıkan keçinin, vatandaşı peşine takarak orta refüjden atladığı ve yolun karşısına geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallaesi'nde kesimi yapılacak kurbanlık keçi, sahibinden kaçarak firar etti. Kısa sürede çevre yoluna çıkan keçi, sahibini geride bırakarak sporcu edasında orta refüjden atladı ve yolun karşısına geçti. Sahibini peşine takan keçinin o anları cep telefonu kamerasına yansırken trafikte kısa süreli karışıklığa neden oldu. Firari keçinin bir süre sonra sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den EuroLeague'e resmi başvuru

Beklenen başvuruyu gerçekleştirdi

Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Türkiye'de saç ektiren turistin yaşadığı değişim dikkat çekti

Türkiye'ye geldi, bambaşka birine dönüştü
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Alarmları kurun: Yarın akşam tarihte bir ilk yaşanacak
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor