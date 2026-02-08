Haberler

Bakırköy'de otel sahibinden rüşvet aldığı iddia edilen zabıta gözaltına alındı

Güncelleme:
Bakırköy Belediyesi'nde görevli zabıta memuru B.Y., ruhsat işlemleri karşılığında otel sahibi A.İ.'den rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

BAKIRKÖY'de ruhsat işlemleri karşılığında otel sahibi A.İ.'den rüşvet aldığı iddia edilen Bakırköy Belediyesi'nde görevli zabıta memuru B.Y., gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
