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Elazığ'da sahibinden kaçan dana paniğe neden oldu

Elazığ'da sahibinden kaçan dana paniğe neden oldu
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Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan bir dana, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşların seferber olmasıyla yakalanan hayvan sahibine teslim edildi.

Elazığ'da sahibinin elinden kaçan dana mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde sahibini elinden kaçan bir dana, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber olurken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Dananın koşarak uzaklaşması üzerine çok sayıda vatandaş peşine düştü. Hayvanı yakalamaya çalışan bazı kişiler, zaman zaman dananın ani hareketleri nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yaralanma riskine rağmen mücadeleyi sürdürürken, bazıları ise dananın dikkatini dağıtarak yakalanmasına yardımcı olmaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan dana, daha sonra sahibine teslim edildi. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmazken, yaşanan kovalamaca çevredeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArife Esra Cansever:

yani zarar gelen birisi var mı çünkü kimseyi yaralayan yok hayvan da dönerci oldu mu belli değil

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Haber YorumlarıSibel Ulu:

insanlar ne kadar gayretli olsa da sahibi hayvanını kaybetmemeli daha dikkatli olması gerekirdi ama neyse ki bulundu ve vatandaşlar yardım etti

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Haber YorumlarıSerdar Sürücü:

ben de genç yaşımda böyle şeyler yaşadım hayvan kaçtığında insanlar toplanıyo ve birlikte yakalamaya çalışıyo bu güzel tarafı toplumun yardımlaşması önemli böyle zamanlarda kimse zarar görmemiş diye sevindim çiftçiler böyle durumlarla sık karşılaşıyo çok zor bir meslek

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