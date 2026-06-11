Elazığ'da sahibinden kaçan dana paniğe neden oldu

Elazığ'da sahibinin elinden kaçan dana mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde sahibini elinden kaçan bir dana, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber olurken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Dananın koşarak uzaklaşması üzerine çok sayıda vatandaş peşine düştü. Hayvanı yakalamaya çalışan bazı kişiler, zaman zaman dananın ani hareketleri nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yaralanma riskine rağmen mücadeleyi sürdürürken, bazıları ise dananın dikkatini dağıtarak yakalanmasına yardımcı olmaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan dana, daha sonra sahibine teslim edildi. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmazken, yaşanan kovalamaca çevredeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı