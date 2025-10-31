Osmaniye'de Haraç İstemek İçin İş Yerini Kurşunlayan Şahıslar Yakalandı

Osmaniye'de sanayi sitesi içerisinde bir iş yeri sahibinden haraç isteyen şahısların, istediklerini alamayınca iş yeri sahibini kesici aletle yaralayıp iş yerini kurşunladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmaniye merkeze bağlı Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Bir iş yeri sahibinden haraç isteyen şahısların, istediklerini alamayınca iş yeri sahibini kesici aletle yaralayıp iş yerini kurşunladı. Olayla ilgili Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.K.A. ve A.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K., Ö.K., A.K., H.M. ve A.D. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE