Sahibinden kaçan buzağıyı polis memuru yakaladı; o anlar kamerada

SİİRT'in Baykan ilçesinde sahibinden kaçan buzağı, polis memuru tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde meydana geldi. Mehmet Sani Cengiz'e ait buzağı, kaçarak dereye yöneldi. Olay yerinin yakınında bulunan polis memuru ile sahibi, buzağının peşine düştü. Dere kenarında bir süre devam eden kovalamaca sırasında polis memuru dereye girip buzağıyı yakaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yakalanan buzağı sahibine teslim edilirken, Mehmet Sani Cengiz polis memuruna teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı