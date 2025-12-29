Haberler

Kedi sahibinden sünnet konseptli kısırlaştırma töreni

Kedi sahibinden sünnet konseptli kısırlaştırma töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Duman isimli kedi için düzenlenen kısırlaştırma töreni sosyal medyada gündem oldu. Kedinin sahibi, kısırlaştırma işlemi öncesinde sünnet konseptli bir davetiye hazırlayarak tanıdıklarını törene davet etti.

  • Duman adlı kedi için sünnet temalı bir kısırlaştırma töreni düzenlendi.
  • Davetiyede Duman'ın geleneksel sünnet kıyafetlerini andıran bir kostüm giydiği görüldü.
  • Davetiyede törenin tarihi, saati ve veteriner kliniği bilgileri yer aldı.

Evcil hayvanlara olan sevgiyi farklı boyuta taşıyan bir organizasyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. Duman adındaki kedinin kısırlaştırma işlemi için hazırlanan tören, sıradışı konseptiyle kullanıcıların ilgisini çekti. Kedinin sahibi, kısırlaştırma öncesi hazırladığı sünnet temalı davetiye ile hem eğlenceli hem de dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

Kedinin sahibi, işlemi öncesinde yayınladığı davetiye ile tanıdıklarını törene davet etti.

Kedi sahibinden sünnet konseptli kısırlaştırma töreni

SÜNNET TEMALI DAVETİYE

Paylaşılan davetiyede Duman'ın geleneksel sünnet kıyafetlerini andıran bir kostümle yer aldığı görülürken, "Oğlumuz Duman'ın kısırlaştırma törenine sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız" ifadeleri dikkat çekti. Davetiyede törenin tarihi, saati ve yapılacağı veteriner kliniği bilgileri de yer aldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan davetiye, kullanıcılar arasında hem tebessümle karşılandı hem de farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar konsepti yaratıcı bulurken, bazıları ise eleştirilerini dile getirdi.

Yapılan yorumlar arasında "Kirvesi kim olacak şimdi", "Tımarhanede sıradan bir gün", "Ülke yanıyor bunlar taranıyor", "İnsanın baytar olası geliyor"gibi eğlenceli paylaşımlar yer aldı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı

Şam'da yeni dönem: Suriye Lirasından sıfırlar da Esad da silindi
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı

Şam'da yeni dönem: Suriye Lirasından sıfırlar da Esad da silindi
''Şike yaptı'' iddiası! Savcılıktan 14 futbolcu için tutuklama talebi

14 futbolcuya tutuklama talebi! Kendi maçına 'Rakip kazanır' demişler
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler