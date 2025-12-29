Kedi sahibinden sünnet konseptli kısırlaştırma töreni

Evcil hayvanlara olan sevgiyi farklı boyuta taşıyan bir organizasyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. Duman adındaki kedinin kısırlaştırma işlemi için hazırlanan tören, sıradışı konseptiyle kullanıcıların ilgisini çekti. Kedinin sahibi, kısırlaştırma öncesi hazırladığı sünnet temalı davetiye ile hem eğlenceli hem de dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

Kedinin sahibi, işlemi öncesinde yayınladığı davetiye ile tanıdıklarını törene davet etti.

SÜNNET TEMALI DAVETİYE

Paylaşılan davetiyede Duman'ın geleneksel sünnet kıyafetlerini andıran bir kostümle yer aldığı görülürken, "Oğlumuz Duman'ın kısırlaştırma törenine sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız" ifadeleri dikkat çekti. Davetiyede törenin tarihi, saati ve yapılacağı veteriner kliniği bilgileri de yer aldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan davetiye, kullanıcılar arasında hem tebessümle karşılandı hem de farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar konsepti yaratıcı bulurken, bazıları ise eleştirilerini dile getirdi.

Yapılan yorumlar arasında "Kirvesi kim olacak şimdi", "Tımarhanede sıradan bir gün", "Ülke yanıyor bunlar taranıyor", "İnsanın baytar olası geliyor"gibi eğlenceli paylaşımlar yer aldı.