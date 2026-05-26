Ankara'da kurbanlık dana kaçtı, vatandaşlar kovaladı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir kurbanlık dana, sahibinden kurtularak kaçtı. Kaçarken otoyola giren dana, trafik güvenliğinde tehlike oluşturacak şekilde koşuşturmaya devam etti. Kurbanlığın sahibi ve çevredeki vatandaşlar danayı yakalamak için seferber oldu. Kurbanlık dananın görüntüleri trafikte seyir halinde olan araçlardaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı