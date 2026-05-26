Ankara'da kurbanlık dana kaçtı, vatandaşlar kovaladı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir kurbanlık dana, sahibinden kaçarak otoyola girdi. Trafikte tehlike oluşturan danayı yakalamak için sahibi ve vatandaşlar seferber oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir kurbanlık dana, sahibinden kurtularak kaçtı. Kaçarken otoyola giren dana, trafik güvenliğinde tehlike oluşturacak şekilde koşuşturmaya devam etti. Kurbanlığın sahibi ve çevredeki vatandaşlar danayı yakalamak için seferber oldu. Kurbanlık dananın görüntüleri trafikte seyir halinde olan araçlardaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı