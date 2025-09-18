Haberler

Eskişehir'de Devre Mülk Sahibinden Dolandırıcılık İddiası

Eskişehir'de Devre Mülk Sahibinden Dolandırıcılık İddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de emlak komisyoncusu olarak kendilerini tanıtan 7 şüpheli, devre mülk sahiplerini dolandırarak 1.8 milyon lira haksız kazanç elde etti. Şüpheliler gözaltına alındı ve çeşitli materyallere el konuldu.

ESKİŞEHİR'de devre mülk sahiplerini, kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtıp, satış vaadiyle komisyon alarak dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devre mülk üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Yapılan incelemede şüpheliler A.P., İ.E. ve E.A.'nın açtıkları şirket için İstanbul ofis kiraladıkları, devre mülk sahiplerini arayıp kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtıp, satış vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Bir süre izlenen şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda A.P., İ.E. ve E.A.'nın yanı sıra saha elemanı olarak gösterilen şüpheli O.E., S.K., S.Y. ile T.T. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 bilgisayar, tablet, 9 cep telefonu, 7 sim kart, 2 uyuşturucu hap, 1,5 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, havalı tabanca, 100 fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

1.8 MİLYON DOLANDIRMIŞLAR

Polis ekiplerince yapılan incelemede devre mülk sahipleriyle otel lobisi veya kafe gibi yerlerde buluşan şüphelilerin devre mülkleri satma vaadiyle önden komisyon aldıkları ve herhangi bir satış yapmadıkları, bu yolla 1 milyon 800 bin lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
KYK yurdundaki skandal büyüyor! Odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı

Yurttaki odasında prezervatif bulan kız öğrenci, yaşadığı şoku anlattı
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi

Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Beşiktaş'ta yeni dönem! Serkan Reçber görevine başladı

Beşiktaş'ta yeni dönem resmen başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.