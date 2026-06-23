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Avşa Adası'nda dikkatli işletme sahibinden hayat kurtaran müdahale

Avşa Adası'nda dikkatli işletme sahibinden hayat kurtaran müdahale
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Balıkesir'in Avşa Adası'nda bir restoranda yemek yerken boğazına lokma kaçan müşteri, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla boğulmaktan kurtarıldı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir restoranda yemek yiyen müşteri, boğazına yemek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Nefes almakta güçlük çeken müşterinin durumunu fark eden işletme sahibi, soğukkanlı bir şekilde müdahalede bulunarak hayat kurtardı.

Olay, Avşa Adası Balıkçı Parkı karşısında bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yediği sırada boğazına lokma kaçan müşteri kısa sürede nefes almakta zorlanmaya başladı. Panik yaşanan anlarda müşterinin yardımına işletme sahibi yetişti.

İşletme sahibi, solunum yolunun tıkanması sonucu meydana gelen boğulma vakalarında uygulanan ve halk arasında hayat kurtaran ilk yardım yöntemi olarak bilinen "Heimlich manevrasını" uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından müşterinin solunum yolunu tıkayan lokma çıkarılırken, yeniden nefes almaya başlayan vatandaş rahat bir nefes aldı.

Restoranda bulunan diğer müşteriler yaşananları endişeyle takip ederken, başarılı müdahale sonrası büyük rahatlama yaşandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen müşterinin, işletme sahibine teşekkür ettiği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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