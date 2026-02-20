Haberler

Batman'da sahibinden kaçan ineklerin bir iş yerine girmesi kamerada

Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde sahibinden kaçan ineklerin bir iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastane Caddesi mevkisinde 17 Şubat'ta sahibinden kaçan inekler, beyaz eşya satışı yapan bir mağazaya girdi.

İş yerinde bir süre gezinen inekler, beyaz eşyalara da zarar verdi.

O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, art arda koşturan ineklerin iş yerine girdiği, iş yerinin içinde gezinen inekleri gören esnafın dışarı çıkartmaya çalışması sonucu bazı eşyaların devrildiği ve ineklerin bir süre sonra iş yerinden çıktıkları yer alıyor.

Esnaf Maşuk Baltaş, 9 ineğin bir kadına çarptıktan sonra iş yerine girip bazı eşyalara zarar verdiğini söyledi.

İlgili kurumları arayıp bilgi verdiklerini belirten Baltaş, "Sağ olsunlar kısa sürede inekleri tespit edip yakaladılar. Bu tür durumların yaşanmaması için tedbir alınmasını istiyoruz. Daha büyük bir zararla da sonuçlanabilirdi. Kimsenin canına ve malına zarar gelmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.???????

