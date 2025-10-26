Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Sahibinden Rahmet' Filmi Gösterildi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Sahibinden Rahmet' filminin gösterimi yapıldı. Yönetmen Emre Sert, seyirciyi sıkmayan, kadın gözüyle yorumlanan bir film çektiklerini ifade etti. Film, meteor taşı bulma umuduyla açgözlülüğün getirdiği sorunları ele alıyor.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Sahibinden Rahmet" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan, yönetmenliğini Emre Sert ile Gözde Yetişkin'in yaptığı ve Aslı İnandık, Cem Yiğit Üzümoğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Sarp Akkaya, Ozan Çelik'in rol aldığı filmin gösterimi sonrası söyleşisi gerçekleştirildi.

Yönetmen Emre Sert, filmi çekerken sıkıcı, seyirciyi korkutan bir tarzda olmaması için özen gösterdiklerini söyledi.

Filmi Gözde Yetişkin ile çektiklerini anımsatan Sert, kadın gözüyle de filme farklı bir yorum kattıklarını ifade etti.

Yetişkin de radyoda yayınlanan bir haberinden esinlenerek filmi çektiklerini söyledi. Haberde de köylülerin meteor taşı buldukları belirtildiğini anlatan Yetişkin, filmi komedi başlayıp drama doğru bitirdiklerini kaydetti.

Oyuncu Üzümoğlu, keyifli bir çalışmanın içinde yer aldığını belirterek, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Filmin konusu şöyle:

"Anadolu'nun ortasındaki çorak ve yoksul bir köye, bir gece aniden gökten meteor parçaları saçılır. Yüksek meblağlara satılan bu taşlardan en büyüğünü bulan İrfan'ın eline, hayal edemeyeceği bir fırsat geçmiştir. Ancak "Rahmet" adını verdiği bu taşı daha pahalıya satma ümidiyle Amerikalıları beklerken, açgözlülük ve iktidar sarhoşluğu içinde, elindeki asıl kıymetli şeyleri kaybetmekte olduğunu göremez hale gelir."

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Kültür Sanat
