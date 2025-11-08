Başkasının akbilini kullanma cezası! Başkasının öğrenci kartını kullanma cezası var mı, suç mu?

Başkasının öğrenci kartını, akbilini kullanma cezası! İstanbulkart'ın kişiye özel olması, başkası tarafından kullanılmasını yasaklıyor. Toplu ulaşım denetimlerinde yapılan kontrollerde, başkasının kartını kullandığı tespit edilen kişilere idari yaptırımlar uygulanıyor.

BAŞKASININ İSTANBUL KARTINI KULLANMA CEZASI

İstanbulkart, sadece kart sahibinin kullanımına tanımlı olduğu için başkası tarafından kullanıldığında "usulsüz kullanım" olarak değerlendiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği kurallara göre, bu durumun tespit edilmesi halinde kartın türüne göre farklı cezalar uygulanıyor. İlk tespitte, genellikle ilgili kartın aylık abonman ücreti kadar para cezası kesiliyor. Tekrar eden ihlallerde ise 1608 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası uygulanıyor.

Yetkililer, usulsüz kullanımın belirlenmesi halinde kartın geçici ya da kalıcı olarak iptal edilebileceğini ifade ediyor. Ayrıca cezai işlem uygulanmasının ardından ödeme yapılmaması durumunda kartla ilgili haklar kısıtlanabiliyor. Bu uygulama, İstanbul'da toplu ulaşımda düzenin ve adaletli kullanımın korunması amacıyla yürürlükte bulunuyor.

BAŞKASININ ÖĞRENCİ KARTINI KULLANMAK CEZASI

İndirimli kart türleri olan öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartları sadece kart sahibine ait. Bu kartların başkası tarafından kullanılması, ilk ihlalde ilgili kartın aylık abonman ücreti tutarında para cezası gerektiriyor. Aynı kişinin ikinci kez veya daha fazla usulsüz kullanımda bulunması hâlinde ise 1608 sayılı Kanun'un belirlediği idari para cezasının alt sınırı uygulanıyor.

Kartın kötüye kullanımı tespit edildiğinde sadece para cezası değil, kartın iptali veya geçici olarak el konulması gibi yaptırımlar da söz konusu olabiliyor. İndirimli kartların amacı, yalnızca hak sahibinin indirimli ulaşım hizmetinden faydalanmasını sağlamak olduğundan, başkasının kartı kullanması toplu ulaşım sisteminde usulsüzlük olarak değerlendiriliyor.

BAŞKASININ AKBİLİNİ, İSTANBUL KARTINI KULLANMAK SUÇ MU, CEZASI VAR MI, NE KADAR?

Başkasına ait bir İstanbulkart veya indirimli kartın kullanılması suç olarak değerlendirilmiyor, ancak idari yaptırım gerektiren "usulsüz kullanım" kapsamında cezai işlem uygulanıyor. İlk ihlalde ilgili kartın aylık abonman ücreti kadar para cezası uygulanırken, tekrar eden ihlallerde 1608 sayılı Kanun'a göre idari para cezası devreye giriyor.

Ücretsiz kartların (örneğin engelli, refakatli, emniyet, zabıta, sarı basın veya 65 yaş kartı gibi) başkası tarafından kullanılması halinde de benzer süreç işliyor. Tespit durumunda kart iptal edilebiliyor veya el konulabiliyor. Bu uygulamalar, kartların sadece hak sahipleri tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmuş durumda.