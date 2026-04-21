İş yeri sahibinden güvenlik kamerasına yakalanan hırsıza çağrı: "Çaldığın radyonun parasını getir"

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinden bluetooth radyo çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi, hırsıza iki gün içinde parayı getirmesi için çağrıda bulundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Yabancılar Pazarı'nda bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi hırsıza seslenerek iki gün içerisinde parayı getirmesini, aksi halde polise şikayette bulunacağını söyledi.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi müşteri gibi tezgahın etrafında dolaştıktan sonra fırsatını bularak tezgah üzerinde bulunan yaklaşık bin lira değerindeki bluetooth radyoyu alıp olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra radyonun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Serkan Türkmen, durumu anlamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla tezgahın yanına geldiği, çevreyi kontrol ettikten sonra radyoyu alarak uzaklaştığı anlar net bir şekilde yer aldı.

Yaşanan olay sonrası hırsıza çağrıda bulunan Serkan Türkmen, "Fark etmediğimiz bir anda müşteri gibi dolanıp radyomuzu alıp gitmiş. Radyonun yerinde olmadığını fark ettiğimizde kameralardan kontrol ettik. Radyoyu alıp gittiğini gördük. Buradan ona sesleniyorum, iki gün içerisinde radyonun parasını getirirse ondan şikayetçi olmayacağız. Eğer getirmezse sonuna kadar uğraşacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Üniversite karıştı! Ülkücüler, protestocu gruba böyle saldırdı

Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Eski valiye bir şok daha

Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Denizde sıcak temas! ABD gemiye böyle asker çıkardı
Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Tek hareketle ünlü fenomeni madara etti