İş yeri sahibinden güvenlik kamerasına yakalanan hırsıza çağrı: 'Çaldığın radyonun parasını getir'

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Yabancılar Pazarı'nda bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi hırsıza seslenerek iki gün içerisinde parayı getirmesini, aksi halde polise şikayette bulunacağını söyledi.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi müşteri gibi tezgahın etrafında dolaştıktan sonra fırsatını bularak tezgah üzerinde bulunan yaklaşık bin lira değerindeki bluetooth radyoyu alıp olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra radyonun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Serkan Türkmen, durumu anlamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla tezgahın yanına geldiği, çevreyi kontrol ettikten sonra radyoyu alarak uzaklaştığı anlar net bir şekilde yer aldı.

Yaşanan olay sonrası hırsıza çağrıda bulunan Serkan Türkmen, "Fark etmediğimiz bir anda müşteri gibi dolanıp radyomuzu alıp gitmiş. Radyonun yerinde olmadığını fark ettiğimizde kameralardan kontrol ettik. Radyoyu alıp gittiğini gördük. Buradan ona sesleniyorum, iki gün içerisinde radyonun parasını getirirse ondan şikayetçi olmayacağız. Eğer getirmezse sonuna kadar uğraşacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı