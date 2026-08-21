Sahibinden.com Temmuz Verileri: İkinci El Pazardaki Yaz Hareketliliği

sahibinden.com, temmuz ayına ilişkin ikinci el pazarındaki hareketliliği ve değişen tüketici alışkanlıklarını içeren verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıcak havalarla evlerde ve sosyal yaşamda başlayan yazlık dönüşüm, ikinci el pazarındaki hareketliliği artırdı. Yaz mevsimiyle kullanıcıların yaşam alanlarını yenileme ve tatil dönemini hobi odaklı değerlendirme eğilimleri, ana kategorilerde artışları beraberinde getirdi.

Şirketin temmuz verilerine göre, okulların kapanması, sınav maratonunun sona ermesi ve taşınma sezonunun açılmasıyla "ev dekorasyonu" ve "oyun ve konsol" ilanlarında yükseliş kaydedildi.

Yaz aylarında hız kazanan taşınma ve ev yenileme dönemi, ikinci el ev eşyası pazarındaki canlılığı destekledi. Halı ve kilim ilanları hazirana göre 2 kattan fazla artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 2 kat büyüme kaydetti. Yıllık bazda çalışma lambası ilanlarında yüzde 85, duvar ürünleri kategorisinde ise yüzde 52 artış yaşandı.

Temmuzda tatil döneminin başlamasıyla oyun ve konsol dünyasındaki ilan hareketliliği de belirgin şekilde yükseldi. Kullanıcıların sahip oldukları konsolları ve oyun arşivlerini satışa çıkarması pazarın ivmesini artırırken, oyun konsol ilanları bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Oyun kategorisindeki artış daha belirgin bir seyir izleyerek, bilgisayar ve PlayStation 3 oyun ilanları 2 katına çıktı.

Kaynak: AA