Adana'da iki kız kardeşin işlettiği düğün organizasyon ofisine taşlı saldırı

Adana'da iki kız kardeşin işlettiği düğün organizasyonu ofisine yılbaşı gecesi parke taşlı saldırı meydana geldi. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen saldırının, iş yerindeki masraf tartışması nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde yılbaşı gecesi meydana geldi. İddiaya göre, iki kız kardeş tarafından işletilen düğün organizasyonu ofisine yılbaşı gecesi kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın, iş yeri ile mal sahibi arasında yaşandığı ileri sürülen tadilat ve masraf tartışmalarının ardından gerçekleştiği iddia edildi.

"Bu olaydan önce tehdit edilmiştik"

Düğün organizasyonu işini kız kardeşiyle birlikte yürüten Burcu Uğur, yaşanan süreci ve iddialarını şöyle anlattı:

"Kamera kayıtlarını incelediğimizde, yılbaşı gecesi iş yerimize yönelik bir sabotaj yapıldığını açıkça gördük. Zaten bu olaydan önce tehdit almıştık. İş yeri sahibi bize, 'çocuklarım duyarsa sizi burada barındırmazlar, ben de bırakmam' diyerek tehditte bulunmuştu. Biz zaten bu şahısların olayı yapan kişiler olduğunu tahmin ediyorduk. Kamera kayıtlarını izleyince de bunların o kişiler olduğunu kesin olarak teyit ettik."

Uğur, kamera kayıtlarında saldırı öncesi yaşananları da şu sözlerle aktardı:

"Görüntülerde ilk olarak kalabalık bir şekilde araçla gelip çevreyi inceledikleri, küfürlü konuşarak 'cam kırılır mı acaba' gibi ifadeler kullandıkları görülüyor. Yaklaşık bir saat sonra ise iki kişi, yüzleri kapalı şekilde tekrar geliyor ve ellerindeki kaldırım taşlarını camımıza fırlatıyorlar."

"Tavan akıyordu, masrafı biz yapalım kiradan düşelim dedik kabul etmediler"

İş yerinin tavanındaki su sızıntısının uzun süredir sorun oluşturduğunu belirten Burcu Uğur, yaşanan anlaşmazlığın bu konudan kaynaklandığını öne sürerek, "Biz iş yerini tuttuğumuzda tavanı akıyordu. Bu nedenle şikayette bulunduk. Müteahhit firma sorumluluğu iş yeri sahibine atıyor, iş yeri sahibi de müteahhit firmaya. Biz de 'masrafı biz karşılayalım, kiradan düşelim' dedik. Ancak iş yeri sahibi, 'hiçbir şekilde kiradan düşemezsiniz. Masrafla ilgili bana fatura ederseniz gününüzü görürsünüz' diyerek canımızla tehdit etti" dedi.

Uğur, müteahhit firma ile yaptıkları görüşmelerde beton hatasının kabul edildiğini, hatta bir ödeme yapıldığını iddia ederek şöyle devam etti:

"Beton firması eksik iş yaptığını kabul etmiş, hatta zararın karşılanması için bir ödeme yapmış. Ancak bu paranın nereye gittiği konusunda hiçbir bilgimiz yok. Buna rağmen tavan hala yapılmadı ve yağmur yağdığında iş yerimiz su alıyor."

Kendilerinin iyi niyetle çözüm aradıklarını ifade eden Uğur, "Zamanında ihtar da çekmiştik. 'Bizi çıkarmak istiyorsanız, içeride yaptığımız masrafları karşılayın, biz de çıkalım' dedik. Buna da yanaşmadılar. 'Masrafı biz yapalım, kiradan düşelim' teklifimizi de kabul etmediler" diye konuştu.

"Maskeli saldırganların evden çıkıp geri döndükleri görüntülerde net"

Saldırının tehdit amaçlı yapıldığını savunan Burcu Uğur, şu sözlerle endişelerini dile getirdi:

"Yaşanan tüm bu olayların tehdit amaçlı yapıldığı çok açıktır. Bu kişilerin yaptığından eminiz. Çünkü kamera kayıtlarında, maskeli şahısların köşe başındaki evlerinden çıktıkları ve saldırıdan sonra yine aynı eve geri döndükleri net bir şekilde görülmektedir."

Kadın işletmeciler olarak büyük korku yaşadıklarını belirten Uğur, "Biz bu iş yerini iki kadın olarak işletiyoruz. Yaşlı babamız ve çocuklarımız var. Bugün taş atanlar, yarın kurşun da sıkabilir" dedi.

Kadın işletmeciler saldırıdan sonra polise başvurduklarını ve iş yeri sahibinden şikayetçi olduklarını belirtti.

İş yeri sahibinin ise saldırıyla alakasının olmadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ADANA