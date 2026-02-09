Haberler

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Bakırköy Belediyesinde görevli zabıta memuru tutuklandı

Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y., otel sahibinden ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma ilerliyor.

Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y, otel sahibinden ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesine sevk edilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı.

İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli B.Y'nin tutuklanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti. Açıklamada, soruşturma kapsamında, başsavcılıkça gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği aktarılmıştı.

Şüpheli B.Y. soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

