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Tunceli'de iş yeri sahibinden 5 milyon TL haraç istediği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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Tunceli'de bir iş yeri sahibini tehdit ederek 5 milyon TL haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

TUNCELİ'de bir iş yeri sahibinden tehdit yoluyla 5 milyon TL haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen yağma olayıyla ilgili çalışma başlattı. İş yeri sahibinin beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, iş yeri çevresinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerden birinin üzerinde yapılan aramada, namlusuna fişek sürülmüş, atışa hazır halde bulunan ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin iş yerine yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulundukları ve iş yeri sahibinden 5 milyon TL haraç talep ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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