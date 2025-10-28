Cem Yiğit Üzümoğlu, Altın Portakal Film Festivali'nde Ödül Beklentisi Taşımıyor

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Sahibinden Rahmet' filminde rol alan Cem Yiğit Üzümoğlu, "Biz buraya ödül almak için gelmiyoruz. Burada hep birlikte olmak ve Türkiye'nin en önemli, en eski festivalini devam ettirebilmek, hep birlikte burada güzel mutlu 1,5 hafta geçirmek için buradayız. Ödül olursa çok mutlu oluruz ama olmazsa da zaten mutlu olmaya devam ederiz. Sonuçta biz işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, tüm hızıyla sürüyor. Ünlü oyuncuları ve sanatçıları ağırlayan festivalde izleyiciler de film gösterimlerine büyük ilgi gösteriyor. 2022 yılında düzenlenen 59'uncu Altın Portakal Film Festivali'nde 'LCV' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Cem Yiğit Üzümoğlu, bu sene Ulusal Uzun Metraj Kategorisi'ndeki 'Sahibinden Rahmet' filmiyle festivalde yer alıyor. Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in yönettiği ilk uzun metraj filmde köye düşen meteor parçalarının satışı üzerine gelişen hikayede 'İrfan' karakterini canlandıran Üzümoğlu, filmde alışılagelmiş karakterlerden farklı bir rol üstlendi.

'GURUR DUYUYORUM'

Festivalle ilgili olarak DHA'ya konuşan Üzümoğlu, festivalde olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Canlandırdığı karakterle benzerliği olmadığını söyleyen Üzümoğlu, "Türkiye'nin en iyi festivallerinden biri, burada olduğum için çok mutluyum. Çok sert birisi değilim, naif birisiyim ama oynadığım karakter o kadar ilkel bir adam ki neredeyse avcı toplayıcı birisi. Karakter bırakın; telefon kullanmayı, matematik hesabı yapmayı bilmiyor. Neredeyse ilkelliğin üst sınırında bir karakter yaratmaya çalıştık. Yönetmenlerimiz de karaktere adapte olma aşamasında çok yardımcı oldu. Yaptığımız işten çok memnunum ve bu ekiple birlikte olduğum için de gurur duyuyorum" dedi.

'GÖZÜM KAPALI GELDİM'

Festivalde ödül alması konusunda bir beklentiye girmediğini belirten Üzümoğlu, "Ödül konusunda beklentiye girince de boşuna üzülmek istemem ama jüri başkanımızın da söylediği gibi zaten adil ve adaletli bir seçim olacağını çok iyi bildiğim için gözüm kapalı geldim. Nitekim biz buraya ödül almak için gelmiyoruz. Burada hep birlikte olmak ve Türkiye'nin en önemli, en eski festivalini devam ettirebilmek, hep birlikte burada güzel mutlu 1,5 hafta geçirmek için buradayız. Ödül olursa çok mutlu oluruz ama olmazsa da zaten mutlu olmaya devam ederiz. Sonuçta biz işimizi yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'FİLM NOSTALJİK BİR HİS YARATIYOR'

Sinema ve tiyatronun hissettirdiği duygulardan bahseden Üzümoğlu, şöyle devam etti:

"Film nostaljik bir his yaratıyor. Çünkü o filmi çekip bitireli, o günleri geçireli, o hisleri yaşayalı çok zaman geçmiş oluyor. Sonra o anları tekrar yaşıyormuşsun gibi oluyor. O an yan yana olduğun insanlarla kendini tekrar yan yana buluyorsun ve yapmış olduğun şeyi seyirci olarak seyrediyorsun. Bu da böyle nostaljik bir his oluyor. Seyrederken o anları hatırlıyorum ve tekrar o şeyleri hissediyorum. Tiyatroda böyle bir şey olmuyor. Çünkü biz tiyatroda hiçbir zaman seyirci olamıyoruz, hep icracı oluyoruz. O da daha nostaljik değil."

'ÇOK BÜYÜK BİR YÜK'

Tiyatro turneleriyle ilgili de konuşan Cem Yiğit Üzümoğlu, "Bir tiyatroyu kendi menşei olduğu şehirden kaldırıp, bir başka şehre götürmek kimi zaman çok zor olabiliyor. Maddi olarak burada yapımcılara çok büyük bir yük düşüyor. Tiyatrolara destek olmak, daha fazla tiyatro festivalinin olması, daha fazla ödeneklerin çıkması, tiyatroları tüm Türkiye'de sadece devlet tiyatrosu değil; aynı zamanda özel tiyatrolar da gelebilmesine sebep olur. Her oyun keşke her şehre gidebilse, herkesle buluşabilse" diye konuştu.