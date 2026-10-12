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Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...

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Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken... Haber Videosunu İzle
Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...
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Kayseri'de küle dönen Togg yangınına ilişkin araç sahibinden yeni detaylar geldi. Yangının şarj işleminden 4 saat sonra başladığını belirten araç sahibi, 80 bin km'deki kazasız aracın 47 bin kilometredeyken garanti kapsamında bataryasının değiştirildiğini söyledi. Araç Gemlik'e götürülürken teknik inceleme sürüyor.

  • Kayseri'de yanan Togg marka otomobil, son şarj işleminin tamamlanmasından yaklaşık 4 saat sonra pazartesi sabahı saat 06:40 sularında alev aldı ve yangın anında araç şarj edilmiyordu.
  • 2023 model ve 80.000 kilometredeki araçta, 47.000 kilometredeyken garanti kapsamında yetkili serviste batarya değişimi yapılmış, kaza geçmişi bulunmayan otomobilin periyodik bakımları eksiksiz yetkili serviste yaptırılmıştır.
  • Yanan araç, teknik incelemeler için Bursa Gemlik'teki üretim ve teknoloji merkezine götürülmüş olup yangının kesin çıkış nedenine ilişkin resmî inceleme süreci devam etmektedir.

Kayseri'de çıkan ve yerli otomobil Togg'un küle dönmesiyle sonuçlanan yangına dair olayın perde arkasındaki detaylar netleşmeye başladı. Otomotiv içerik üreticisi Zeyd Acar tarafından doğrudan araç sahibinden aktarılan bilgilere göre, sosyal medyada yer alan bazı iddiaların aksine yangın anında araç aktif olarak şarj edilmiyordu.

ŞARJ İŞLEMİNDEN 4 SAAT SONRA ALEV ALDI

Araç sahibinin paylaştığı bilgilere göre, şarj limiti yüzde 95 olarak ayarlanmış olan araçta yangın, pazartesi sabahı saat 06:40 sularında; yani son şarj işleminin tamamlanmasından yaklaşık 4 saat sonra başladı.

GEÇMİŞİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN DETAY

Araç sahibi, küle dönen yerli otomobilin geçmişine dair şu kritik bilgileri paylaştı:

  • Model ve kilometre: Araç 2023 model olup 80.000 kilometrededir.
  • Kaza durumu ve bakımlar: Herhangi bir kaza geçmişi bulunmayan otomobilin tüm periyodik bakımları eksiksiz olarak yetkili serviste yaptırılmıştır.
  • Batarya değişimi: Aracın henüz 47.000 kilometre seviyesindeyken garanti kapsamında yetkili serviste batarya değişiminin yapıldığı bildirildi.

TOGG YETKİLİLERİ DEVREYE GİRDİ

Olay günü sabah saat 07:30'da Togg yetkilileriyle iletişime geçildiğini belirten araç sahibi, ekiplerin kısa sürede konumu alarak aracı teslim aldığını ve aynı gün içerisinde kendisine bir ikame araç tahsis edildiğini ifade etti. Yanan araç teknik incelemelerin yürütülmesi amacıyla Bursa Gemlik’teki üretim ve teknoloji merkezine götürülürken, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin resmî teknik inceleme sürecinin devam ettiği ve Togg kanadından yapılacak ayrıntılı açıklamanın beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Vatandaşı mağdur edecek bir bahaneleri vardır

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Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

şaşırdık mı asla öve öve bitiremediler o kadarda hoş bir araç değil yerli değil ne olursa olsun bana yaramaz.

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Haber YorumlarıBlack:

Ağz ile kuş tutsalar size yaranamazlar.

yanıt12
yanıt7
Haber Yorumlarıali tartan:

Sen Türk olmadığın için gidip İsrail arabası alabilirsin o seni yarar

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıHalis demir:

murat sen yerli deyilsin onu anladık yazdıklarından

yanıt1
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Haber YorumlarıOsman Aydın:

Renault Hyundai ve diğerlerinde yüzlerce araç yandı ilk defa TOG yanınca sevinç çığlıkları atıyorsunuz RTE düşmanlığını Türkiye. Düşmanlığına devsirdiniz.

yanıt1
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Haber YorumlarıKadir Balcı:

Ey chp çiler sizler bunca yıldır neler yaptınız aciklar misiniz icrahat larinizi (Yada dur ben aciklaya yım heykel hava savunma sistemi parklara havadan gelecek saldırı lar için havyan heykel leri bide eşek evlendirme heykeli oda büyük yetenek bı laf vardir (Çamur at izi kalsın sizler böyle siniz işte)

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Haber YorumlarıSedat Gürün:

elektirikli araç pişmanlıktır

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Haber YorumlarıOnline Money:

Turk muhendislerinin basarisi . Ucuz da yapmayi basaramadilar ... Bir garip Turk muhendislik basarisi ...

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Haber YorumlarıHalis demir:

sen git tesla al

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