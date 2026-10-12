Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...

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Kayseri'de çıkan ve yerli otomobil Togg'un küle dönmesiyle sonuçlanan yangına dair olayın perde arkasındaki detaylar netleşmeye başladı. Otomotiv içerik üreticisi Zeyd Acar tarafından doğrudan araç sahibinden aktarılan bilgilere göre, sosyal medyada yer alan bazı iddiaların aksine yangın anında araç aktif olarak şarj edilmiyordu.

ŞARJ İŞLEMİNDEN 4 SAAT SONRA ALEV ALDI

Araç sahibinin paylaştığı bilgilere göre, şarj limiti yüzde 95 olarak ayarlanmış olan araçta yangın, pazartesi sabahı saat 06:40 sularında; yani son şarj işleminin tamamlanmasından yaklaşık 4 saat sonra başladı.

GEÇMİŞİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN DETAY

Araç sahibi, küle dönen yerli otomobilin geçmişine dair şu kritik bilgileri paylaştı:

Model ve kilometre: Araç 2023 model olup 80.000 kilometrededir.

Kaza durumu ve bakımlar: Herhangi bir kaza geçmişi bulunmayan otomobilin tüm periyodik bakımları eksiksiz olarak yetkili serviste yaptırılmıştır.

Batarya değişimi: Aracın henüz 47.000 kilometre seviyesindeyken garanti kapsamında yetkili serviste batarya değişiminin yapıldığı bildirildi.

TOGG YETKİLİLERİ DEVREYE GİRDİ

Olay günü sabah saat 07:30'da Togg yetkilileriyle iletişime geçildiğini belirten araç sahibi, ekiplerin kısa sürede konumu alarak aracı teslim aldığını ve aynı gün içerisinde kendisine bir ikame araç tahsis edildiğini ifade etti. Yanan araç teknik incelemelerin yürütülmesi amacıyla Bursa Gemlik’teki üretim ve teknoloji merkezine götürülürken, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin resmî teknik inceleme sürecinin devam ettiği ve Togg kanadından yapılacak ayrıntılı açıklamanın beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com