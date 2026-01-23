Takla atan zırhlı araçta 8 külçe altının kaybolmasına ilişkin, işletme sahibinden açıklama

BURSA'nın Kestel ilçesinde külçe altınları çevre illerdeki kuyumculara dağıtmak üzere yola çıkan zırhlı aracın lastiğinin patlaması sonucu takla attığı ve 8 külçe altının kaybolduğu olaya ilişkin işletme sahibi Fatih Ö. yazılı açıklama yaptı. Olayda herhangi bir sabotaj, kasıt ya da art niyet olmadığını belirten Fatih Ö., "Personelimizin sağlığı ve güvenliği şirketimiz için her şeyin önündedir" ifadelerini kullandı.

Kaza, 20 Ocak saat 23.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey yolunda meydana geldi. E.Ö. (21), R.T. (30) ve V.T. (48) Kestel ilçesindeki imalathaneden aldıkları külçe altınları, çevre illerdeki kuyumculara götürmek üzere zırhlı araçla yola çıktı. E.Ö.'nün kullandığı zırhlı araç, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç, takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

KAYIP ALTINLARDAN 3'Ü BULUNDU

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan külçe altınlardan 11'inin kayıp olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği bildirildi. Olaydan bir süre sonra da kayıp külçe altınlardan 3'ü jandarma ekipleri tarafından aracın içinde yapılan aramada bulundu.

'KÜLÇELERİN BULUNACAĞINA DAİR KANAATİMİZ TAMDIR'

Diğer 8 külçe altını arama çalışmaları sürerken, işletme sahibi Fatih Ö., olaya ve ardından ortaya atılan iddialara yönelik yazılı açıklama yaptı. Fatih Ö. açıklamasında, "İzmir-İstanbul otoyolunun Bursa Karacabey mevkisinde, 20 Ocak 2025 gecesi değerli maden taşıyan zırhlı aracımızın karıştığı trafik kazasına ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklama yapılmıştır.

Yaşanan olayda herhangi bir sabotaj, kasıt ya da art niyet söz konusu değildir. Kazaya karışan araçta görev yapan personellerimiz, tamamı kendi bünyemizde yer alan güvenilir ve deneyimli çalışma arkadaşlarımızdır. Personelimizin sağlığı ve güvenliği şirketimiz için her şeyin önündedir. Bu elim kazada görevli personellerimizin hafif yaralanmalarla kurtulmuş olması en büyük tesellimizdir.

Kaza sonrası yapılan kontrollerde, araçta taşınan 11 adet 1 kilogramlık külçe altının bir kısmının kazanın etkisiyle aracın iç bölümünde farklı noktalarda bulunduğu tespit edilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen külçelere yönelik arama çalışmaları, hurdaya dönen araç içerisinde ve olay sahasında, güvenlik güçleriyle koordineli şekilde titizlikle devam etmektedir. Bu külçelerin de bulunacağına dair kanaatimiz tamdır. Süreç, ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde şeffaf ve kontrollü biçimde yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Olaya ilişkin Karacabey Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma sürüyor.