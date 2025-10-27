Haberler

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Sahibinden Rahmet' Gösterimi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Sahibinden Rahmet' Gösterimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Sahibinden Rahmet' filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ilk kez izleyiciyle buluştu. Yönetmenler Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in filminde izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Film, Bingöl'e düşen bir meteorun hikayesini anlatıyor ve kadın yönetmen perspektifi ile dikkat çekiyor.

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ilk film gösterimi 'Sahibinden Rahmet' ile yapıldı. Yönetmenler Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in ilk uzun yapımı olan film, yönetmen Yetişkin'in babasının köyünde çekildi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Sahibinden Rahmet' filmi izleyiciyle buluştu. Senaryosunu Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in kaleme aldığı ilk uzun metraj olan filmin Türkiye prömiyerini yaptığı gösterime izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi. Festivalde yönetmeni kadın olan tek film olan filmin ekibi de gösterimi salonda izledi. Sonrasında ekip ile izleyiciler söyleşide buluştu.

Filmin dünya prömiyerini Şanghay Film Festivali'nde yaptıklarını söyleyen yönetmen Emre Sert, "Filmin yapım aşaması çok uzun bir sürece yayıldı. Filmin geçtiği köy babamın köyü. Hikaye Bingöl'e düşen bir meteorun hikayesi. Biz onu Çankırı'ya aldık. Detaylara hakim olmak için böyle bir şey yaptık. Çünkü çocukken yanlarında büyüdüğüm bildiğim insanlardı. Gözde ile çocukluk arkadaşıyız. Bir kadınla ortak olmak harika bir durum. Başka bir bakış açısı oluyor. Tek başına film çekmeyi bilmiyoruz. Hiç ayrı bir şey çekmedik. Böyle öğrendik o yüzden tek başına yapabilir miyim bilmiyorum. Kadın ve erkek olmanın başka bir ritmi oluyor. Biz ilk kısa filmimizde de buraya gelmiştik, 2013 yılında. İnsan kendini öyle Türk sinema tarihinin bir parçası hissediyor" dedi.

Filmin başrol oyuncusu oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, "Yönetmenlerimiz bize oyunculuk dili olarak çok yardımcı oldu. Tek yönetmen olduğunda birini ikna ediyorsunuz ama bir tane daha olunca işin biraz daha zor oluyor. Bu durum filmin kalitesini yükseltiyor ve verebileceğimiz en iyi performansı verebilmek adına çok iyi oluyor. Her şeyin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde bu kadar oradan oraya koştururken bir anda burada kendimizi sinemanın içinde bırakmak, hem burada olmak burada farklı filmler seyretmek ve festivalin içerisinde olmak çok güzel" diye konuştu.

İlk kez bir festivalde yer aldığını aktaran oyuncu Mehmet Şeker, "Altın Portakal Film Festivali gibi güzide ve büyük bir festivale böyle muhteşem bir ekip ve muhteşem bir filmle katılmaktan çok mutluyum. Ayrıca burada diğer ekipler, sinemaseverlerle beraber olmaktan da çok mutluyum. Umarım hepiniz için çok güzel bir festival olur. Antalya halkına ve festival ekibine teşekkür ederim" dedi.

Filmi senaryosunun gerçek bir hikayeden esinlendiğini söyleyen Gözde Yetişkin, "Bu konu üzerinden ülkenin içinde bulunduğu doğu ve batı arasındaki sıkışmışlığı anlatmak istedik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.