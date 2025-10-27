Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Sahibinden Rahmet' Gösterimi

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ilk film gösterimi 'Sahibinden Rahmet' ile yapıldı. Yönetmenler Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in ilk uzun yapımı olan film, yönetmen Yetişkin'in babasının köyünde çekildi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Sahibinden Rahmet' filmi izleyiciyle buluştu. Senaryosunu Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in kaleme aldığı ilk uzun metraj olan filmin Türkiye prömiyerini yaptığı gösterime izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi. Festivalde yönetmeni kadın olan tek film olan filmin ekibi de gösterimi salonda izledi. Sonrasında ekip ile izleyiciler söyleşide buluştu.

Filmin dünya prömiyerini Şanghay Film Festivali'nde yaptıklarını söyleyen yönetmen Emre Sert, "Filmin yapım aşaması çok uzun bir sürece yayıldı. Filmin geçtiği köy babamın köyü. Hikaye Bingöl'e düşen bir meteorun hikayesi. Biz onu Çankırı'ya aldık. Detaylara hakim olmak için böyle bir şey yaptık. Çünkü çocukken yanlarında büyüdüğüm bildiğim insanlardı. Gözde ile çocukluk arkadaşıyız. Bir kadınla ortak olmak harika bir durum. Başka bir bakış açısı oluyor. Tek başına film çekmeyi bilmiyoruz. Hiç ayrı bir şey çekmedik. Böyle öğrendik o yüzden tek başına yapabilir miyim bilmiyorum. Kadın ve erkek olmanın başka bir ritmi oluyor. Biz ilk kısa filmimizde de buraya gelmiştik, 2013 yılında. İnsan kendini öyle Türk sinema tarihinin bir parçası hissediyor" dedi.

Filmin başrol oyuncusu oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, "Yönetmenlerimiz bize oyunculuk dili olarak çok yardımcı oldu. Tek yönetmen olduğunda birini ikna ediyorsunuz ama bir tane daha olunca işin biraz daha zor oluyor. Bu durum filmin kalitesini yükseltiyor ve verebileceğimiz en iyi performansı verebilmek adına çok iyi oluyor. Her şeyin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde bu kadar oradan oraya koştururken bir anda burada kendimizi sinemanın içinde bırakmak, hem burada olmak burada farklı filmler seyretmek ve festivalin içerisinde olmak çok güzel" diye konuştu.

İlk kez bir festivalde yer aldığını aktaran oyuncu Mehmet Şeker, "Altın Portakal Film Festivali gibi güzide ve büyük bir festivale böyle muhteşem bir ekip ve muhteşem bir filmle katılmaktan çok mutluyum. Ayrıca burada diğer ekipler, sinemaseverlerle beraber olmaktan da çok mutluyum. Umarım hepiniz için çok güzel bir festival olur. Antalya halkına ve festival ekibine teşekkür ederim" dedi.

Filmi senaryosunun gerçek bir hikayeden esinlendiğini söyleyen Gözde Yetişkin, "Bu konu üzerinden ülkenin içinde bulunduğu doğu ve batı arasındaki sıkışmışlığı anlatmak istedik" dedi.