26'ncı Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

(FRANKFURT) - 26'ncı Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü, "Sahibinden Rahmet" filmine değer görüldü. Hazal Türesan En İyi Kadın Oyuncu, Cem Yiğit Üzümoğlu ise En İyi Erkek Oyuncu seçilirken, Başarı Ödülü Merve Dizdar'a verildi.

Avrupa'nın en uzun soluklu Türk sinema etkinliklerinden biri olan 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Almanya'nın Frankfurt kentindeki Cinestar Metropolis Sineması'nda gerçekleştirilen gala gecesinde, festivalin ödülleri sahiplerini buldu.

Alman sinema profesyonellerinden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda, yönetmenliğini Gözde Yetişkin ve Emre Sert'in üstlendiği "Sahibinden Rahmet" gecenin en dikkat çeken yapımı oldu. Film, En İyi Film Ödülü'nün yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu olmak üzere toplam dört ödül kazandı.

Festivalde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne Hazal Türesan, "Bildiğin Gibi Değil" filmindeki performansıyla layık görüldü.

Ödülünü Hessen Eyaleti Milletvekili Turgut Yüksel'den alan Türesan, konuşmasında iyi hikayelerin zamandan ve mekandan bağımsız olduğuna inandığını belirterek, Tokat'ta geçen üç kardeşin hikayesinin Frankfurt'ta da karşılık bulmasının bunun en güçlü göstergesi olduğunu söyledi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise Cem Yiğit Üzümoğlu, "Sahibinden Rahmet" filmindeki performansıyla kazandı. Törene katılamayan oyuncunun ödülünü filmin görüntü yönetmeni Arınç Arısoy teslim aldı.

SEYİRCİ ÖDÜLÜ "MUKADDERAT"A

Festival kapsamında verilen 2025 yılının En Çok İzlenen Film Ödülü'nü, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı Mukadderat kazandı. Ödülü filmin oyuncularından Aslıhan Gürbüz aldı.

Gürbüz, ödülü tüm ekip arkadaşları adına kabul ettiğini belirterek festival ekibine ve gönüllülere teşekkür etti.

BAŞARI ÖDÜLÜ MERVE DİZDAR'IN

Festivalin bu yılki Başarı Ödülü, Türk sinemasını uluslararası alanda başarıyla temsil eden oyuncu Merve Dizdar'a verildi.

Ödülünü Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı'dan alan Dizdar, festivallerin en değerli yanının filmleri seyirciyle birlikte izlemek olduğunu belirterek, sinemanın tutku işi olduğunu ve ödüllerin bu emeği kutlamak için önemli olduğunu söyledi.

YETKİN DİKİNCİLER'E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Festival kapsamında Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Yetkin Dikinciler'e de festivale yıllardır sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.

Dikinciler, plaketin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, festivalin her zaman yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı da konuşmasında, 26 yıldır devam eden festivalin Türk sineması ile Avrupa arasındaki kültürel diyaloğa önemli katkılar sunduğunu belirterek, tüm sanatçılara, destekçilere ve katılımcılara teşekkür etti.

Bu yıl "Kültürlerin Ortak Dili: Sinema" mottosuyla düzenlenen festival, dört ödül kazanan "Sahibinden Rahmet" filminin gösterimiyle sona erdi.

FESTİVALDE ÖNE ÇIKAN ÖDÜLLER

En İyi Film: Sahibinden Rahmet

En İyi Yönetmen: Gözde Yetişkin – Emre Sert (Sahibinden Rahmet)

En İyi Senaryo: Gözde Yetişkin – Emre Sert (Sahibinden Rahmet)

En İyi Kadın Oyuncu: Hazal Türesan (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Erkek Oyuncu: Cem Yiğit Üzümoğlu (Sahibinden Rahmet)

En İyi Belgesel: Roman Gibi

Seyirci Ödülü: Mukadderat

2026 Başarı Ödülü: Merve Dizdar

Kaynak: ANKA