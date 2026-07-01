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Tunceli'de bir iş yerinde yaşanan yağma olayına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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Tunceli'de bir iş yerine yönelik yağma ve tehdit olayında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin iş yeri sahibinden 5 milyon lira talep ettiği belirlendi.

Tunceli'de bir iş yerinde yaşanan yağma olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşanan yağma olayıyla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma sürecinde müştekinin beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelileri iş yeri çevresinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda şüphelilerden birinin üzerinde namluya fişek sürülmüş ve atışa hazır vaziyette bulunan ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin iş yerine yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulundukları ve iş yeri sahibinden 5 milyon lira talep ettikleri tespit edildi."

Açıklamada, adli makamlara sevk edilen 3 zanlıdan 2'sinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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