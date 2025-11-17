Sahibinden Rahmet: Gökten Düşen Meteorların Değiştirdiği Kaderler

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Behlül Dal En İyi İlk Film" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini alan "Sahibinden Rahmet", Anadolu'nun bir köyünde gökten düşen meteor taşlarının, köylülerin kaderini ve insan doğasının sınırlarını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği yapımı Emre Sert ve Gözde Yetişkin yönetip senaryosunu kaleme aldı.

Riders Film ve Sert Yetişkin Film yapımcılığında çekilen filmde başrolleri Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı İnandık, Sarp Akkaya, Ozan Çelik ve Pınar Çağlar Gençtürk paylaştı.

Senarist ve yönetmen Emre Sert ile oyuncu Aslı İnandık, filme ilişkin düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

"Hikayeyi daha iyi bildiğimiz bir yerde inşa ettik"

Emre Sert, filmin gerçek bir hikayeden uyarlandığını belirterek, "2015'te Bingöl'ün Sarı Çiçek Köyü'ne düşen meteor konusundan uyarladık. Oradan aslında bir klasik açgözlülük hikayesi yaratabiliriz diye düşündük. İlk başta o dönem bir Anadolu çatışması üzerine proje çalışıyorduk. Sonra bunu bu meteor hikayesi üzerinden ilerletebiliriz diye düşündük. Gökten inen taşla köylülerin hayalleri, daha önce hiç sahip olmadıkları hayallerin daha sonra yoksunluğunu çekmeleri üzerine bir çatışma hikayesi yaratmayı planladık." dedi.

Çekimleri ailesinin doğduğu köyde yaptıklarını dile getiren Sert, şu bilgileri verdi:

"Ben 20 yıldır oraya gitmemiştim ama biraz çocukluğumuzda etrafımızda gördüğümüz diyalogları, hikayeleri ekledik. Zaten filmi Bingöl'de değil de Çankırı'da çekmemizin sebebi de o klişeye düşmemek için hikayeyi daha iyi bildiğimiz bir yerde inşa ettik. Bence biraz bakış açısı ve İstanbul veya Avrupa sineması gibi değil de daha içeriden konuya bakabilmekle ilgili. En büyük gayretlerimizden biri bu oldu. O klişeye düşmeden anlatmaya çalıştık."

Sert, filmin dünya prömiyerini Şangay Film Festivali'nde yaptığını aktararak, "Türkiye prömiyerimizi Antalya Film Festivali'nde yaptık. En iyi senaryo ve en iyi ilk film ödülü aldık. Aslında vizyona girerek birazcık festival yolculuğuna son veriyoruz ama bazı davetler var. Ay sonunda Goa Film Festivali, Seattle Türk Filmleri Festivali var. Sonrasında bakacağız ama aslında yarışma bölümlerinden çekildik. Film seyirciyle buluşturma sürecindeyiz şu an." diye konuştu.

Yazım aşamasında global bir açgözlülük hikayesini yerel motiflerle anlatma motivasyonu taşıdıklarını belirten Sert, "Olabilecek en ekstrem yerde Çince altyazıyla izledik filmi. Buradaki bir şaka dışında her şeye güldüler veya gerilmelerini istediğimiz anda gerildiler. O yapıyı sağlam kurduğunuz zaman veya global bir şey düşünmeye çalıştığınız zaman herkese ulaşıyor zaten. Biz de mutluyuz sonuçtan." şeklinde konuştu.

"Meteor parçasının düşmesiyle hayatları alt üst oluyor"

Filmde Münevver karakterini canlandıran oyuncu Aslı İnandık da canlandırdığı karakterdeki mizah ve dram dengesini bulmasında yönetmenler Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in büyük desteği olduğunu aktardı.

İnandık, çekimler öncesinde senaryo üzerinde uzun provalar yapıldığını dile getirerek, "Çok uzun süre önce çalışmaya başladık. Zaten benim bitmek bilmeyen sorularımla her gün gözlerini açıyorlardı. O süreçte çok fazla senaryo üstüne istişare ettik. Fikirlerimi söyledim, onlar dinledi." dedi.

İrfan karakteriyle beraber kendi hallerinde köyde yaşayan bir aileyi canlandırdıklarına değinen İnandık, "Bir çocukları var. Meteor parçasının düşmesiyle hayatları alt üst oluyor, hayattan daha fazlasını isteme arzuları yüzünden. Aslında İrfan'ın hayatı büyük ölçüde değişiyor. Münevver de ona bu süreçte eşlik ediyor. Zaman zaman sessiz kalarak, bir şeyler yaparak bir türlü bu sürece dahil olmuş buluyor kendini." değerlendirmesinde bulundu.

Aslı İnandık, Münevver'in en aklıselim duruş sergileyen karakter olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Daha fazlası olabilme ihtimali gördüğünde insan daha çok para, ün, alkış, ışık için çoğunlukla kendinden ödün vermeye başlayabiliyor. Münevver burada çok sağlam duruyor. Her zaman ailesine, evine, İrfan'a sahip çıkıyor. Kurdukları o küçük dünyadaki sağlam düzene sıkı sıkıya sarılıyor. Düşündüğünü söylemekten geri durmayan da bir karakter. Bence Münevver bu manada kendi coğrafyasına, bulunduğu yere ve çevresine göre devrimci de bir karakter."

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Anadolu'nun ortasındaki çorak ve yoksul bir köye, bir gece aniden gökten meteor parçaları saçılır. Yüksek meblağlara satılan bu taşlardan en büyüğünü bulan İrfan'ın eline, hayal edemeyeceği bir fırsat geçmiştir. Ancak 'Rahmet' adını verdiği bu taşı daha pahalıya satma ümidiyle Amerikalıları beklerken, açgözlülük ve iktidar sarhoşluğu içinde, elindeki asıl kıymetli şeyleri kaybetmekte olduğunu göremez hale gelir."