Sahibinden çöktü mü, 28 Eylül Pazartesi Sahibinde’de sorun mu var?

28 Eylül Pazartesi günü Sahibinden'de yaşandığı öne sürülen erişim sorunu, kullanıcıları harekete geçirdi. İlan vermek, ilanlarını güncellemek ya da alışveriş yapmak isteyen pek çok kişi, "Sahibinden çöktü mü, sitede sorun mu var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada da gündem olan erişim problemine ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Sahibinden'de yaşanan sorunla ilgili tüm detaylar haberimizde.

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ?

28 Eylül Pazartesi günü sosyal medyada pek çok kullanıcı, Sahibinden uygulamasıyla ilgili sorun yaşadığını paylaştı. Kullanıcıların bildirimleri, platformda bir erişim problemi olabileceğine işaret etse de sorunun kaynağı ve kapsamı henüz netlik kazanmadı.

SOSYAL MEDYADA ŞİKAYETLER ART ARDA GELDİ

Uygulamayı kullanmak isteyen vatandaşlar, karşılaştıkları sorunları sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi. Kısa süre içinde artan paylaşımlar, Sahibinden'deki sorunun çok sayıda kullanıcıyı etkilemiş olabileceğini gösterdi.

SAHİBİNDEN'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Sahibinden'de yaşandığı bildirilen soruna ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun nedeni ve erişimin ne zaman normale döneceğine dair bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Uygulamada sorun yaşayan kullanıcıların, internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı kapatıp yeniden açmaları ve güncel sürümü kullandıklarından emin olmaları önerilir. Sorunun genel bir erişim probleminden kaynaklanması halinde ise platform tarafında çözüm sağlanana kadar beklemek gerekebilir.

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Sahibinden'de yaşanan soruna ilişkin resmi açıklama yapıldığında ya da yeni bir gelişme yaşandığında haberimiz güncellenecek. Son dakika bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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Bazı şikayetler:

"Sahibinden sizde de çöktü mü?"

"Sahibinden çöktü sanırım!"

"Sahibinden çöktü tam da biriyle anlaşmıştık!"