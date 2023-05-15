Real Madrid Haberleri - Real Madrid Haber - Haberler

Real Madrid Haberleri
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Barcelona'nın La Liga'da kaç şampiyonluğu var 2023? Barca'nın ligde kaçıncı şampiyonluğu?
La Liga şampiyonu kim oldu 2023? Barcelona şampiyon mu oldu? İspanya ligi şampiyonu hangi takım, Barca mı Real mi?
Dünya futbolu şaşkın! Real Madrid'den Ronaldo'ya kariyerini bitirecek teklif
Real Madrid, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bir fon şirketine karşı açtığı davayı kaybetti
Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Getafe maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
Avrupa futbolunda Barcelona, Benfica ve Feyenoord, şampiyonluk için gün sayıyor
Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk istiyor Açıklaması
Tarihi derbiye damga vuran Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi
MAÇ ÖZETİ| Inter- Milan maç özeti! Inter- Milan maçı kaç kaç bitti? Inter- Milan maçı özeti izle!
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne kalan son iki takım Monaco ve Real Madrid oldu
Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
Para değil, kariyer peşinde! Bellingham, İspanyol devi için bakın kaç milyonu elinin tersiyle itti
Sergio Busquets Barcelona'dan ayrıldı mı, neden, hangi takıma gidecek? Sergio Busquets Barca ile kaç şampiyonluğu var?
Şampiyonlar Ligi yarı final maçları tek maç mı? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu?
Sergio Busquets futbolu bıraktı mı? Sergio Busquets hangi takımda? Sergio Busquets hangi mevkii?
Altınordu'nun genç oyuncusu Emircan Gürlük, en iyi dripling yapan oyuncular arasında
Real Madrid-Manchester City maçının önüne geçti! Haaland'ın babasını apar topar locadan çıkardılar
Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, nerede oynanacak 2023?
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Ne Benzema ne Haaland! İstanbul biletinin sahibi bir sonraki maçta belli olacak
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Cumhurbaşkanı bugün nerede? 9 Mayıs 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bugün nerede, hangi şehirde, ilçede?
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