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Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı

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Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı Haber Videosunu İzle
Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı
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Real Madrid forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Yan Diomande, milli takım antrenmanına gelen taraftarlara para dağıttı. Genç yıldızın taraftarlarla buluştuğu anlar kısa sürede büyük etkileşim aldı.

İspanyol devi Real Madrid'in 19 yaşındaki futbolcusu Yan Diomandé, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kampında yaptığı hareketle dikkat çekti. Milli takım antrenmanını takip etmek için gelen taraftarlarla bir araya gelen genç futbolcu, kendisini karşılamaya gelenlere para dağıttı.

TARAFTARLARA PARA DAĞITTI

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın antrenmanı sırasında yaşanan anlarda Diomandé'nin taraftarlara para verdiği görüldü. Genç futbolcunun bu hareketinin yer aldığı görüntüler kısa sürede büyük etkileşim aldı.

BU SEZON 16 MAÇTA 8 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon LaLiga'da 12 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta görev alan oyuncu, 1 gol ve 2 asist kaydetti. İki kulvarda toplam 16 karşılaşmaya çıkan yıldız isim, 4 gol ve 4 asistle 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

dağıtsın tabi. o kadar parayı napacaklar. bak mane'ye halkına neler yapıyor.

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