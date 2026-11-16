Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...
Güncelleme:
4 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Real Madrid'den takım arkadaşı olan Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bir pozisyonun ardından Mbappe'nin Arda'ya arkasından seslenmesiyle başlayan tartışma, ilerleyen dakikalarda yerini dostça görüntülere bıraktı.

  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un son haftasında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve grubu puansız tamamladı.
  • Arda Güler, Fransa karşısında 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golünün asistini yaptı; ikinci yarıda attığı bir gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Fransa'nın golleri 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol ve 80. dakikada Eli Junior Kroupi'den geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son haftasında Fransa'ya konuk oldu. Bordeaux'da oynanan karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, grubu puansız tamamladı. Mücadelede gözler, Real Madrid'de birlikte forma giyen ancak bu kez rakip olan Arda Güler ile Kylian Mbappe'nin üzerindeydi.

MBAPPE, ARDA GÜLER'E ARKASINDAN SESLENDİ

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonun ardından Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Hakeme itiraz ettiği belirtilen Arda'nın arkasından gelen Fransız yıldız, milli futbolcuya yüksek sesle seslendi. İki oyuncu arasında yaşanan sözlü gerginlik kısa sürdü. Mbappe'nin Arda'ya tam olarak ne söylediği ise netlik kazanmadı.

GERGİNLİK YERİNİ DOSTÇA GÖRÜNTÜLERE BIRAKTI

İki yıldız futbolcu arasında yaşanan tartışmanın ardından dikkat çeken bir an daha yaşandı. Arda Güler, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde yerde kalan Mbappe'ye yardım ederek takım arkadaşını ayağa kaldırdı. Real Madrid'de birlikte forma giyen iki futbolcu arasındaki gerginlik büyümeden sona erdi.

Fransa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golün asistini yaptı. Belçika karşılaşmasında da fileleri havalandıran milli futbolcu, son iki maçını 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Arda'nın Fransa karşısında ikinci yarıda attığı bir gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MİLLİLER GRUBU PUANSIZ TAMAMLADI

Fransa, 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Eli Junior Kroupi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Türkiye'nin 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile bulduğu gol ise mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Fransa 13 puanla grubunu lider tamamlarken Türkiye, oynadığı 6 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak son sırada kaldı.

O anlardan kareler;

İlgili Haberler
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndüFransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı15Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak25Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...30Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Macron'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı

Macron'a bak sen! Hem de eşinin yanında
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
İstanbul'da AVM'de kavga! İki grup birbirine girdi

İstanbul'daki ünlü AVM'de meydan savaşı
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Aslan:

Bu futbola verilen paralara çok yazık... Eğitime harcayın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıözgür Akdeniz:

gerginlik yok kaynatıyorlar. Başlık yanlış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMurat Aslan:

Bu futbola verilen paralara çok yazık .. o paraları eğitime çocuklarımıza harcayın.. garibana harcayın. Vallahi japonya'yı geçeriz her anlamda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıYenal Yildirim:

arda tabiiki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi

Eşinin gözleri önünde zorla götürdüler
43 maçlık seri bitti! İngiltere, İspanya'yı 5 gollü maçta devirdi

İspanya-İngiltere maçında tam 5 gol çıktı! İşte kazanan
Kış yaklaşırken yola koyuldular! Görenler hayran kaldı

Yola koyuldular! Bu sene de aynısı olacak
Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi

İndirimi duyunca AVM'yi bastılar! Hem de bakın hangi ürün için
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti
Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
TÜİK açıkladı: Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,8 azaldı

8 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam yüzde 26,8 azaldı