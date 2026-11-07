Valencia Real Madrid maçı hangi kanalda, Valencia Real Madrid nereden CANLI izlenir? Arda Güler Valencia Real Madrid maçında oynuyor mu?

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Valencia Real Madrid maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Valencia Real Madrid maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

VALENCİA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia Real Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler S Sport kanalını, internetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus platformunu tercih edebilecek.

VALENCİA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Valencia Real Madrid maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

VALENCİA REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Valencia ile Real Madrid arasındaki İspanya La Liga karşılaşması, Valencia'daki Mestalla Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Valencia ev sahibi olacak.

S SPORT KAÇINCI KANALDA?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. S Sport, Disney+ üzerinden internetten de izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden erişilebilen dijital bir yayın platformu. Platform için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. S Sport Plus'ı izlemek için şu adımlar izlenebilir:

1. S Sport Plus'ın resmi internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapın.

2. Hesabınız yoksa üyelik oluşturun.

3. Abonelik paketlerinden birini seçerek ödeme işlemini tamamlayın.

4. Canlı yayınlar bölümünden izlemek istediğiniz maçı seçin.

S Sport Plus yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor.

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VALENCİA REAL MADRİD NEREDEN CANLI İZLENİR?

Valencia Real Madrid maçını canlı izlemek isteyenler için iki seçenek bulunuyor. Karşılaşma, televizyonda Turkcell TV+ 77. kanaldaki S Sport üzerinden, internette ise S Sport Plus ve Disney+ üzerinden takip edilebilecek.

VALENCİA REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Valencia Real Madrid maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı S Sport ya da S Sport Plus üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

S SPORT DONMADAN NASIL İZLENİR?

Valencia Real Madrid maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.