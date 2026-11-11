Real Madrid'den Arda Güler için çılgın plan! 800 milyon euroluk hamle

Real Madrid, Arda Güler'in geleceği için ses getirecek bir hamle üzerinde çalışıyor. İspanyol devinin milli futbolcuyu uzun yıllar takımda tutmak amacıyla hazırladığı öne sürülen sözleşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

ARDA GÜLER İÇİN 800 MİLYON EUROLUK PLAN

İspanyol basınından Bernabeu Digital'in haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmesini 2035 yılına kadar uzatmayı değerlendiriyor. Kulübün üzerinde çalıştığı öne sürülen yeni anlaşmada en dikkat çekici ayrıntı ise serbest kalma bedeli oldu. Madrid yönetiminin, milli futbolcunun sözleşmesine 800 milyon euroluk serbest kalma maddesi eklemeyi planladığı belirtildi. Olası anlaşmanın yalnızca sözleşme süresini uzatmakla sınırlı kalmayacağı, Arda Güler'in maaşında da artış yapılmasının değerlendirildiği aktarıldı. Florentino Perez başkanlığındaki kulübün bu hamleyle genç futbolcunun geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına almayı hedeflediği ifade edildi.

PSG VE BAYERN MÜNİH'İN İLGİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Real Madrid'in sözleşme planının arkasında Avrupa'nın önemli kulüplerinden gelen transfer ilgisinin bulunduğu öne sürüldü. Habere göre Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor. İki kulübün ilgisi, Madrid yönetimini milli futbolcuyla erken sözleşme yenileme seçeneğine yöneltti. İspanyol devinin, yüksek serbest kalma bedeliyle Avrupa'nın büyük takımlarından gelebilecek transfer girişimlerine karşı güçlü bir önlem almayı amaçladığı belirtildi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Arda Güler için konuşulan astronomik rakamlara rağmen taraflar arasında henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor. İspanyol basınındaki haberde, milli futbolcuya resmi sözleşme teklifinin henüz sunulmadığı vurgulandı. 2035 yılına kadar uzatılması planlanan sözleşme ve 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli, kulübün değerlendirdiği olası şartlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com