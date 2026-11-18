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Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını duyurdu. Yeni kontratın ardından genç yıldızın maaşında da artış yaşanacağı İspanyol basınında yer alan haberlerle gündeme geldi. Peki, Arda Güler'in maaşı ne kadar, yeni sözleşmeyle aylık ve yıllık kaç euro kazanacak? Detaylar...

ARDA GÜLER'İN MAAŞI NE KADAR?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler, Real Madrid ile imzaladığı yeni sözleşme kapsamında bonuslar hariç yıllık 8 milyon euro kazanacak. Milli futbolcunun önceki sözleşmesinde yıllık maaşının 6 milyon 250 bin euro seviyesinde olduğu belirtilirken, yeni kontratla birlikte kazancında yaklaşık 1 milyon 750 bin euroluk artış yaşanacak.

Söz konusu maaş bilgileri Real Madrid'in resmi açıklamasında yer almadı. Açıklanan rakamlar İspanyol basınında yayımlanan haberlere dayanıyor.

ARDA GÜLER AYLIK NE KADAR KAZANACAK?

Yıllık 8 milyon euroluk maaş üzerinden yapılan hesaplamaya göre Arda Güler'in aylık kazancı yaklaşık 666 bin 667 euro olacak. Bu tutar bonuslar hariç hesaplanıyor.

ARDA GÜLER HAFTALIK VE GÜNLÜK NE KADAR KAZANIYOR?

İspanyol basınında paylaşılan yıllık maaş üzerinden yapılan hesaplamada Arda Güler'in kazancı şu şekilde:

Yıllık: 8 milyon euro

Aylık: Yaklaşık 666 bin 667 euro

Haftalık: Yaklaşık 153 bin 846 euro

Günlük: Yaklaşık 21 bin 917 euro

Günlük kazancının Türk lirası karşılığının ise yaklaşık 1,2 milyon TL olduğu belirtiliyor.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMANA KADAR?

Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmesinin 30 Haziran 2032'ye kadar uzatıldığını resmi açıklamayla duyurdu. Kulübün açıklamasında, "Real Madrid ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.

Temmuz 2023'te Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni sözleşmesiyle İspanyol ekibindeki geleceğini 2032 yılına kadar güvence altına aldı.

ARDA GÜLER BU SEZON KAÇ GOL ATTI, KAÇ ASİST YAPTI?

Sözleşme uzatma kararının gündeme gelmesinde Arda Güler'in performansı da öne çıktı. Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Arda Güler ayrıca Eylül ayında 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi'nin "Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

ARDA GÜLER'DEN YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Arda Güler, sözleşmesinin uzatılmasının ardından yaptığı açıklamada Real Madrid formasını uzun yıllar giymek ve kulüple yeni kupalar kazanmak istediğini belirtti. Milli futbolcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Real Madrid formasını ilk kez giydiğimde, muazzam bir tarihin parçası olduğumu biliyordum. Bugün aynı gururu ve mutluluğu hissediyorum, ama daha büyük bir sorumlulukla.

Futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış efsanelerin izinden gitmek, dünyanın en büyük kulübünde, benim için büyük bir onur. Hayalim, bu formayı yıllarca giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün, bu eşsiz tarihe kendi izimi bırakmak.

İlk günden beri hep yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum: Özellikle başkanımız Florentino Pérez'e, aileme, takım arkadaşlarıma ve birlikte çalıştığım tüm personel ile antrenörlere. Ve en özel teşekkür, dünyanın dört bir yanındaki madridistalara, ki onlar bize her zaman sonsuz destek verdiler. Birlikte daha nice güzel günler için!

Bu kulübün parçası olmaya devam ettiğim için çok mutluyum.

2032. (kalp)"