13. sıradaki Beşiktaş, EuroLeague'de yarın Real Madrid'i konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Real Madrid'i konuk edecek. 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 13. sıradaki Beşiktaş, 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sıradaki İspanya temsilcisini ağırlayacak.
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor.
İspanya ekibi ise 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA