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İspanya LaLiga'da Barcelona, 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 3-2 mağlup etti.

LaLiga'nın 13. haftasında lider Barcelona, Villarreal'i konuk etti.

Konuk ekip, 5. dakikada Buchanan ve 7. dakikada Oluwaseyi'nin golleriyle öne geçerken Barcelona'da Lamine Yamal, 23. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Villarreal, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken Barcelona, 57. dakikada Martin'in, 61. dakikada Lopez'in ve 67. dakikada Navarro'nun kendi kalesine attığı gollerle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Villarreal'de Pau Navarro, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Barcelona, 36 puanla zirvede yer alırken en yakın takipçisi Real Madrid'in 33 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA