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Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an

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Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an
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Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'in soyunma odasında takım arkadaşlarına namaz kıldırdığı iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraf farklı yorumlara neden oldu. Görüntünün gerçek olduğunu düşünenlerin yanı sıra yapay zekayla oluşturulduğunu savunanlar da oldu.

  • Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İspanyol kulübünün soyunma odasında çekildiği öne sürülen fotoğrafta takım arkadaşlarına imamlık yaptığı iddia edildi.
  • Fotoğrafta Arda Güler'in kırmızı bir seccade üzerinde ön safta durduğu, arkasındaki futbolcuların farklı renklerdeki seccadelerde namaz kılma pozisyonunda yer aldığı görülüyor.
  • Görüntünün gerçekliği konusunda bazı kullanıcılar fotoğrafın gerçek olduğunu savunurken bazıları yapay zeka teknolojisiyle oluşturulduğunu öne sürdü.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez futbol sahalarının dışında ortaya çıkan bir görüntüyle dikkat çekti. İspanyol devinin soyunma odasında çekildiği öne sürülen fotoğrafta, Arda Güler'in takım arkadaşlarına imamlık yaptığı iddia edildi. Görüntü, gerçek olup olmadığı konusunda farklı yorumları beraberinde getirdi.

ARDA GÜLER'İN İMAMLIK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Söz konusu fotoğrafta Arda Güler'in kırmızı bir seccade üzerinde ön safta durduğu, arkasındaki futbolcuların ise farklı renklerdeki seccadelerde namaz kılma pozisyonunda bulunduğu görülüyor.

KİMİ GERÇEK DEDİ, KİMİ YAPAY ZEKA

Fotoğrafı görenler arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar görüntünün gerçek olduğunu düşünerek Arda Güler'in takım arkadaşlarıyla namaz kıldığı yorumunu yaparken bazıları ise fotoğrafın yapay zeka teknolojisiyle oluşturulduğunu savundu. Özellikle soyunma odasında futbolcuların seccadeler üzerinde yer aldığı görüntü, fotoğrafın gerçekliğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

★ Okurların en beğendiği yorum
mekarak3.8:İnşallah gerçektir bu görüntüye ne İspanyol taraftarları nede başkası kızar gene bizim içimizden düşmanlar çıkar.
Tüm yorumlar (17)
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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarımekarak3.8:★ Okurların en beğendiği

İnşallah gerçektir bu görüntüye ne İspanyol taraftarları nede başkası kızar gene bizim içimizden düşmanlar çıkar.

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

100% yapay zeka !

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Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıZeki Anti:

Yapay zeka olduğu o kadar belli ki, kaldı ki erkekler böyle mi ellerini bağlıyor biraz daha yukarıda bağlasınlar kadınlar gibi olurlar. Hepsi de aynı yerde elini bağlamış.. Yine Arda hayranı birinin yaptığı saçmalık..

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıNEFER OGLU:

:)))üm hemde kahkahayla

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Haber YorumlarıIlhan Kaya:

Bence de yapay zeka. Ama erkekler Türkiye'de göbek hizasında bağlar. Bu bağlayış tarzı da erkeklere has bir bağlayış tarzıdır göbeğin biraz üzerinde şekildeki gibi bağlanır. Tahminen Kuzey Afrika'da. Kadınlar daha yukarıda bağlar göğüs üstü hizasında.

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Haber YorumlarıIlhan Kaya:

Ayrıca diz üstünü geçen şortla namaz kılınmaz. Setr-i Avret'e uygun değil.

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Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Zeki antinin sözde muslumanligi

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Haber YorumlarıYorumcu Turk:

senin yapay zeka analiz aklına ben ne diyim böyle mi analiz ediyorsun dedikoduyla mı hem de bilip bilmeden hadi hiç yurtdışına gitmedin diyelim oralarda namaz kılmadın televizyondan Suudi Arabistan’da vesaire imam ellerini nasıl tutuyor görmedin mi ayrıca bunlar kadınlar gibi tutmuyor kadınlar göğüslerinin üstünde tutar bunlar göbek hizasında tutuyorlar bazı Müslümanlar bu şekil namaz kılar

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Gerçek değil çünkü futbolcuların hepsinin de elini aynı tarz aynı şekil ve aynı noktada birleştirmiş olması imkansız. Türkiye de özellikle el göbek deliği altında bağlanır.

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Haber YorumlarıOktay Karadeniz:

Haber kanalı kimlere emanet dedikodu ve tecavüz haberleri yapan bir kişi nasıl bu konumda oturabilir .haber ve yayıncılık alanında çalışanlar Türkiye'nin geldiği durumu özetler gibi ..

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