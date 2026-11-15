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Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı

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Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı
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Fransa ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada, Real Madrid'den takım arkadaşı olan Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin samimi görüntüleri dikkat çekti. Futbolseverler paylaşılan görüntüler için ''Real Madrid'in en iyi iki oyuncusu yan yana'' yorumunda bulundu.

Fransa ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada saha içindeki rekabetin yanı sıra iki takımın yıldız isimleri Arda Güler ve Kylian Mbappe’nin samimi görüntüleri geceye damgasını vurdu. 

MBAPPE VE ARDA ARASINDA SIKI DOSTLUK

İspanyol devi Real Madrid’de aynı formayı terleten iki yıldızın maç öncesindeki seremoni esnassındaki samimi anları kameralara yansıdı.

''REAL MADRİD'İN EN İYİ İKİ OYUNCUSU YAN YANA''

Milli formayla birbirlerine rakip olmalarına rağmen sahadaki sıcak diyaloglarıyla dikkat çeken ikilinin görüntüleri, kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Real Madrid taraftarları ve futbolseverler, ikilinin birlikte yer aldığı karelere yoğun ilgi gösterdi. Yapılan paylaşımların altına binlerce beğeni ve yorum gelirken, futbolseverlerin özellikle "Real Madrid'in en iyi iki oyuncusu yan yana" ve "Madrid'in geleceği ve bugünü bir arada" şeklindeki yorumları öne çıktı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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