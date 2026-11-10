Kadrodan çıkarıldılar! Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da iki sakatlık birden

Kadrodan çıkarıldılar! Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da iki sakatlık birdenGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ve Türkiye ile karşılaşacak Fransa Milli Takımı'nda Real Madrid'den Aurelien Tchouameni ile Inter'den Marcus Thuram sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
UEFA Uluslar A Ligi’nde İtalya ve A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Fransa’da iki sakatlık birden yaşandı.
TCHOUAMENI VE THURAM SAKATLANDI
Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni ile Inter forması giyen tecrübeli hücum oyuncusu Marcus Thuram, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
YERİNE 20 YAŞINDAKİ GENÇ YILDIZ ÇAĞRILDI
Marcus Thuram’ın kadrodan çıkarılmasıyla teknik heyet vakit kaybetmeden harekete geçti. 20 yaşındaki Eli Junior Kroupi, Fransa A Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Genç yetenek, kariyerinde ilk kez Fransa A Milli Takım aday kadrosuna davet edilme sevinci yaşadı.
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