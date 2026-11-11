İstanbul 2027 İspanya Süper Kupası biletleri nasıl alınır, kaç TL? (Barcelona - Atletico Madrid ile Real Madrid - Real Sociedad)

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2027 İspanya Süper Kupası heyecanı, Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid ve Real Sociedad'ın katılımıyla İstanbul'a taşınıyor. Şubat ayında üç farklı statta oynanacak karşılaşmaları tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, bilet satışları ve fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul 2027 İspanya Süper Kupası biletleri nasıl alınır, kaç TL? Detaylar...

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI BİLETLERİ NASIL ALINIR?

İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın biletleri satışa çıktı. Futbolseverler, organizasyonun resmî bilet satış platformu üzerinden karşılaşmalara bilet satın alabiliyor.

Bilet işlemleri supercopa2027.com adresinden gerçekleştiriliyor. Sitede yer alan maç programından izlenmek istenen karşılaşma seçilerek satış ekranına geçilebiliyor.

Bilet alırken dikkat edilmesi gereken bazı koşullar da bulunuyor:

Her kullanıcı en fazla 4 bilet satın alabiliyor.

Biletler kişiye özel olarak düzenleniyor ve başka bir kişiye devredilemiyor.

Satın alma sırasında girilen kimlik bilgilerinin stadyum girişinde ibraz edilecek kimlik veya pasaportla eşleşmesi gerekiyor.

Biletin çıktısını almak zorunlu değil; mobil cihaz üzerinden gösterilmesi yeterli.

Biletler maç öncesinde e-posta adresine gönderiliyor.

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI BİLETLERİ KAÇ TL?

2027 İspanya Süper Kupası için açıklanan başlangıç bilet fiyatları, karşılaşmaya göre değişiyor. Resmî satış ekranında yer alan fiyatlara göre Barcelona - Atletico Madrid maçının biletleri 9 bin 500 TL'den, Real Sociedad - Real Madrid karşılaşmasının biletleri ise 6 bin 500 TL'den başlıyor.

6 Şubat'ta oynanacak final karşılaşması için açıklanan başlangıç fiyatı 13 bin 900 TL olarak duyuruldu.

Bilet fiyatları tribün ve oturma kategorisine göre farklılık gösterebiliyor. Ayrıca satış sürecinde fiyatların değişebileceği belirtiliyor. Ödeme aşamasında gösterilen tutar, vergi ve ücretler dahil ödenecek nihai fiyatı oluşturuyor.

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI BİLET SATIN ALMAK İÇİN TIKALYINIZ!

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Dört takımın mücadele edeceği organizasyonda iki yarı final karşılaşmasının ardından final oynanacak. Tüm maçlar Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Barcelona - Atletico Madrid

Tarih: 2 Şubat 2027 Salı

Saat: 22.00

Stat: Chobani Stadyumu (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

Başlangıç bilet fiyatı: 9.500 TL

Real Sociedad - Real Madrid

Tarih: 3 Şubat 2027 Çarşamba

Saat: 22.00

Stat: Tüpraş Stadyumu

Başlangıç bilet fiyatı: 6.500 TL

İspanya Süper Kupası finali

Tarih: 6 Şubat 2027 Cumartesi

Saat: 22.00

Stat: RAMS Park

Başlangıç bilet fiyatı: 13.900 TL

Yarı final maçlarını kazanan iki takım, 6 Şubat'ta RAMS Park'ta kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI HANGİ STATLARDA OYNANACAK?

İstanbul'un üç farklı stadı, 2027 İspanya Süper Kupası'na ev sahipliği yapacak. Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki ilk yarı final Chobani Stadyumu'nda, Real Sociedad ile Real Madrid arasındaki ikinci yarı final Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final mücadelesi ise RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

Böylece Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı statlarda İspanya futbolunun dört önemli takımı aynı organizasyonda sahaya çıkacak.