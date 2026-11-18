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Beşiktaş - Real Madrid maçı, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Euroleague kapsamında oynanacak karşılaşmaya İstanbul'daki BJK Akatlar Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Beşiktaş - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir ve şifresiz mi soruları maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Beşiktaş - Real Madrid maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Real Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - REAL MADRİD MAÇI S SPORT CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan ve Disney Plus üzerinden izlenebiliyor. S Sport şifreli yayın yaptığı için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin ilgili platformlarda aktif bir aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ - REAL MADRİD MAÇI S SPORT PLUS CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Karşılaşma, S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden abonelikle canlı olarak izlenebiliyor. Platformun Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin S Sport platformlarına abone olması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Real Madrid maçı, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Euroleague kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın en çok merak edilen mücadeleleri arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Real Madrid maçı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için basketbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Real Madrid arasındaki Euroleague karşılaşması, İstanbul'daki BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak. Siyah-beyazlılar, mücadelede taraftarlarının desteğini arkasına alacak.

BEŞİKTAŞ - REAL MADRİD MAÇI DİJİTAL PLATFORMDAN İZLENEBİLİR Mİ?

Evet, karşılaşma S Sport Plus üzerinden internet bağlantısı olan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlardan canlı olarak izlenebilecek. S Sport yayınına ayrıca Disney Plus aboneliğiyle de ulaşmak mümkün.

BEŞİKTAŞ REAL MADRİD KARŞISINDA

Beşiktaş, Euroleague normal sezonundaki iç saha maçında Real Madrid karşısında galibiyet arayacak. Siyah-beyazlılar, Akatlar'daki taraftar desteğiyle Avrupa basketbolunun en çok kupa kazanan kulübüne karşı iddialı bir mücadele ortaya koymayı hedefliyor. Real Madrid ise İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.