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İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme

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İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme
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Real Madrid'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler hakkında İspanyol basınında çarpıcı bir değerlendirme yayımlandı. İşte ayrıntılar...

  • İspanyol sitesi Fichajes, Arda Güler'in Real Madrid'deki konumunun önemli ölçüde değiştiğini ve takımda Arda'sız bir sistemin neredeyse imkânsız hale geldiğini yazdı.
  • Arda Güler geçtiğimiz sezon 49 maçta 6 gol ve 14 asist üretti.
  • Jose Mourinho, Arda Güler'e uzun süredir istediği liderlik rütbesini verdi ve oyuncu teknik adamın gözünde 'dokunulmaz' bir oyuncuya dönüştü.

Real Madrid’de bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, İspanyol medyasının da odağında yer almaya devam ediyor. İspanyol sitesi Fichajes, genç yıldızın takımdaki konumunun önemli ölçüde değiştiğini yazdı.

ARDA GÜLER'SİZ BİR SİSTEM DÜŞÜNÜLMÜYOR

Yazıda Arda Güler’in hücumdaki sorumluluğu üstlenerek kendini kanıtladığı ve Real Madrid’deki yerinin artık çok daha sağlam hale geldiği belirtiliyor. Eflatun-beyazlılarda Arda’sız bir sistemin düşünülmesinin neredeyse imkânsız hale geldiği vurgulanıyor. Geçtiğimiz sezonda 49 maçta 6 gol ve 14 asist üreten milli futbolcunun bu katkısı hatırlatılırken, asıl önemli gelişmenin takım içindeki rolünde yaşandığı ifade ediliyor.

''LİDERLİK RÜTBESİNİ KENDİSİNE VERDİ''

Yapılan değerlendirmede “Genç yıldızın bu noktada atması gereken son adım da vardı: Eskiden bu şekilde düşünmeyen Jose Mourinho’nun fikrini tamamen değiştirerek, onun gözünde ‘dokunulmaz’ bir oyuncuya dönüşmek… Portekizli teknik adam, oyuncunun uzun süredir istediği liderlik rütbesini sonunda kendisine verdi.'' satırları öne çıktı.  Ayrıca Arda Güler’in sadece hücumdaki üretkenliğiyle değil, savunmaya katkısı, çalışkanlığı ve takımın farklı hatları arasındaki dengeyi sağlama becerisiyle de hücum hattının liderlerinden biri haline geldiği belirtiliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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