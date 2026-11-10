Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

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Real Madrid formasıyla İspanya'da dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Arda Güler'in taraftarlar üzerindeki etkisini gösteren bir fotoğraf dikkat çekti. Bir mekanda maç izleyen üç taraftarın da farklı renklerde ancak aynı isim ve numarayı taşıyan Arda Güler formaları giymesi, genç yıldızın gördüğü ilginin çarpıcı bir örneği oldu.
- Bir spor barında yan yana oturan üç kişinin de sırtında Arda Güler yazılı 15 numaralı Real Madrid forması bulunuyor.
- Taraftarların giydiği formalar kırmızı, beyaz ve koyu yeşil renklerde.
- Taraftarlardan birinin sandalyesine Arda Güler'in portresinin bulunduğu bir atkı asılı.
Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler, yalnızca sahadaki performansıyla değil, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiyle de öne çıkıyor. Bir spor barında çekilen fotoğrafta yan yana oturan üç kişinin de sırtında Arda Güler yazılı 15 numaralı Real Madrid formalarının bulunması dikkat çekti.
ÜÇ FARKLI FORMA, TEK BİR İSİM
Fotoğrafta taraftarlardan birinin kırmızı, diğerinin beyaz, üçüncüsünün ise koyu yeşil renkli Real Madrid forması giydiği görülüyor. Üç formanın da arkasında aynı isim yer alıyor: Arda Güler.
Üstelik taraftarlardan birinin oturduğu sandalyeye, üzerinde milli futbolcunun portresi bulunan bir atkı asması da dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.
ARDA GÜLER SEVGİSİNİN FOTOĞRAFI
Genç futbolcunun Real Madrid taraftarları arasında gördüğü ilginin bir örneği olan kare, Arda Güler'in kulübündeki taraftar desteğini gözler önüne serdi. Üç kişinin aynı futbolcunun formasını tercih etmesi, milli yıldızın taraftarlar için ne kadar özel bir isim haline geldiğini gösteren dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.