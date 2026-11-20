Arda Güler serbest kalma bedeli 800 milyon euro mu, Arda Güler'in sözleşmesi ne zaman bitiyor, Arda Güler ne kadar maaş alıyor ve Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı ne kadar soruları, sözleşme uzatmasının ardından en çok merak edilen konular arasına girdi. Real Madrid, 18 Kasım 2026'da Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını açıkladı. İspanyol basınındaki haberlere göre yeni sözleşmede 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor ve milli futbolcunun yıllık maaşı 9 milyon euroya çıkarıldı. Ancak Real Madrid'in resmi açıklamasında serbest kalma bedeline ve maaşa dair herhangi bir rakam yer almadı. İddia edilen rakamın doğru olması halinde Fenerbahçe'nin sonraki satış payı da teorik olarak 160 milyon euroya ulaşıyor. İşte Arda Güler'in yeni sözleşmesine ve serbest kalma bedeline dair tüm detaylar.

ARDA GÜLER SERBEST KALMA BEDELİ 800 MİLYON EURO MU?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, Arda Güler'in yeni sözleşmesine 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydu. Ancak bu rakam Real Madrid tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Kulübün yaptığı açıklamada yalnızca sözleşme uzatmasına yer verildi; serbest kalma bedeline ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla 800 milyon euro rakamı şu an için basında yer alan bir iddia niteliği taşıyor.

REAL MADRID ARDA GÜLER'İN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI MI?

Evet. Real Madrid, 18 Kasım 2026'da yaptığı açıklamayla Arda Güler'in sözleşmesini uzattığını duyurdu. Milli futbolcunun yeni sözleşmesi 30 Haziran 2032'ye kadar geçerli olacak.

ARDA GÜLER'İN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Arda Güler'in Real Madrid ile olan yeni sözleşmesi 30 Haziran 2032'de sona erecek. Böylece milli yıldız, İspanyol devinde en az altı sezon daha forma giyecek.

ARDA GÜLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler'in yeni sözleşmesiyle yıllık maaşı 9 milyon euroya yükseldi. Real Madrid, oyuncunun maaşına ilişkin resmi bir rakam açıklamadı.

800 MİLYON EURO FUTBOL TARİHİNDE REKOR MU?

İddia edilen 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli, futbol dünyasında dikkat çeken rakamlar arasında yer alıyor. Real Madrid'in yıldız oyuncularının sözleşmelerine yüksek serbest kalma bedelleri koymasıyla bilindiği belirtiliyor. Arda Güler için konulduğu öne sürülen bu bedel, kulübün milli futbolcuyu geleceğin kilit isimlerinden biri olarak gördüğünün göstergesi olarak yorumlanıyor.

FENERBAHÇE ARDA GÜLER'DEN NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe, Real Madrid'in Arda Güler'i başka bir kulübe satması halinde bonservis bedelinin yüzde 20'sini alma hakkına sahip olduğunu açıklamıştı. İddia edilen 800 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde Fenerbahçe'nin payı teorik olarak 160 milyon euroya ulaşıyor. Ancak bu rakam yalnızca olası bir satış durumunda geçerli ve şu an için kesinleşmiş bir gelir değil.

FENERBAHÇE'NİN PAYINA ÜST SINIR VAR MI?

Fenerbahçe, Ağustos 2026'da Arda Güler'in sonraki satışından alacağı payın 1,5 milyon euro ile sınırlı olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Sarı-lacivertli kulüp, sonraki satış payına herhangi bir üst sınır bulunmadığını açıkladı.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'da doğdu. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, ardından Fenerbahçe altyapısına geçti ve sarı-lacivertli formayla A takımda forma giydi. Milli futbolcu, 2023 yazında Real Madrid'e transfer oldu. Arda Güler, A Milli Takım'ın da kilit isimleri arasında yer alıyor.