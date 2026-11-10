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Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı

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Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı
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Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Valencia maçında attığı gol ve asistle dikkat çekti. Rakiplerini çalımlarıyla adeta büyüleyen Arda, LaLiga tarafından 'Eres muy bueno' notuyla özel olarak övüldü.

Real Madrid'de sergilediği performansla dünya futbolunun gündeminden düşmeyen milli yıldız Arda Güler, Valencia karşısında da şovuna devam etti.

ATTIĞI ÇALIMLARLA BÜYÜLEDİ

Real Madrid'in 3-0 kazandığı mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan genç yetenek, maç esnasında rakip oyuncuları peşine takarak attığı çalımlarla büyüledi.

LALIGA'DAN ÖZEL ÖVGÜ

Milli futbolcunun sahada sergilediği bu büyüleyici anlara LaLiga yönetimi de duyarsız kalmadı. LaLiga'nın resmi sosyal medya hesabı, Arda'nın rakip savunmayı çaresiz bıraktığı pozisyonun görüntülerini paylaşarak İspanyolca “Eres muy bueno” (Çok iyisin) notunu düştü. Kısa sürede yüz binlerce etkileşim alan paylaşım, futbolseverlerden ve İspanyol basınından büyük övgü topladı.

İşte o paylaşım:

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