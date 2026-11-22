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Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında 21 Kasım 2026 cumartesi akşamı kendi sahası Santiago Bernabeu'da Celta Vigo'yu 2-1 yendi. Konuk ekip 6. dakikada Pablo Duran'ın golüyle öne geçti, Jude Bellingham 66. dakikada skoru eşitledi ve maçın kazananını 85. dakikada, oyuna sonradan giren Carlos Espi belirledi.

REAL MADRID CELTA VIGO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 2-1 bitti. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayan karşılaşmada topa daha çok sahip olan taraf Real Madrid'di, ancak Celta erken bulduğu golü uzun süre korudu ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

GOLLERİ KİM ATTI?

Celta'nın golünü 6. dakikada Pablo Duran attı. Real Madrid'in beraberlik golü 66. dakikada Jude Bellingham'dan geldi. Son golün hikâyesi biraz daha uzun: 85. dakikada Carlos Espi'nin kafa vuruşunu Celta kalecisi Radu çeldi, dönen topu yine Espi ağlara gönderdi. Espi oyuna bu golden yalnızca beş dakika önce girmişti.

MBAPPE PENALTI KAÇIRDI MI?

Evet. Real Madrid ilk yarının sonlarına doğru penaltı kazandı ama Kylian Mbappe'nin vuruşunda top üst direğin üzerinden auta gitti; ev sahibi bu yüzden soyunma odasına 1-0 geride girdi.

REAL MADRID KAÇ PUAN OLDU?

Real Madrid bu galibiyetle puanını 33'e çıkardı ve lider Barcelona ile puan eşitliğini yakaladı. Barcelona haftanın maçında pazar günü Villarreal ile karşılaşacak. Celta Vigo 13 puanda kaldı.

REAL MADRID'İN SIRADAKİ MAÇI NE?

Real Madrid salı günü Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi Santiago Bernabeu'da konuk edecek.