Rıdvan Dilmen'den güne damga vuran sözler: Real Madrid, Galatasaray'dan onu alabilir

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray ile ilgili TV8'de değerlendirmelerde bulundu.

"GALATASARAY'IN YAPTIĞI KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"

Galatasaray'ın üst üste yaşadığı şampiyonlukların ardından yeniden zirvede bulunmasını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "4 yıl şampiyon olmak kolay bir şey değil. Doyum... Bir de 5. yıla geldiğiniz zaman mental yorgunluk, Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu derken tekrar zirvede olmak kolay bir olay değil. Zirvede tutmak da kolay değil, Okan Buruk için söylüyorum. Kendisi ve yönetim, tabii ki 5. şampiyonluğu ister, oyuncu da ister ki bunu Torreira'dan görebilirsiniz. Yani 4 yıl şampiyon olmak kolay değil, mental olarak değil ama 5. şampiyonluk için yola devam ediyorlar." dedi.

"EN BÜYÜK ETKEN BATRAKOV"

Aleksey Batrakov'a ayrı bir parantez açan Dilmen, "Batrakov, Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı. Müzikleri falan çalmaya başladı. Hem öne doğru oynayabilen hem de topu tutabilen bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın bu yıl ki en önemli şeyi bu. Galatasaray'ın başarısındaki ve toparlanmasındaki en büyük etken Batrakov." ifadelerini kullandı.

"BATRAKOV, BENİM İÇİN BÜYÜK YILDIZ ADAYI"

Rıdvan Dilmen sözlerine devam ederek "Türkiye Ligi'nde çift haneli gol sayısını geçer. Yıldız adayı başka bir şey, büyük yıldız adayı başka bir şey. Batrakov, benim için büyük yıldız adayı ama şu an yıldız konumunda. Aynı Arda Güler gibi büyük yıldız adayı. Ben ilk gördüğümde söyledim. Bu potansiyeli var. Ben oyun ve oyuncudan pek yanılmam." açıklamasında bulundu.

"REAL MADRID BATRAKOV'U ALABİLİR"

Batrakov'a Real Madrid'in talip olabileceğini ifade eden Dilmen, "Devre arasında 'Real Madrid, parayı verdi, aldı' diyelim, 'Real Madrid Batrakov'u nasıl aldı?' denilmez. Yatırım yapılacak bir oyuncu. Galatasaray'ın yaptığını Real Madrid'ler, Barcelona'lar da yapar. Real Madrid, Batrakov'u alabilir.'' şeklinde konuştu.

"BEN İNGİLTERE'YE GİTMEM"

Rıdvan Dilmen, Batrakov'la ilgili son olarak "Ben Batrakov olsam asla İngiltere'ye gitmem. Hiç uğraşmam, vize bile almam. O temponun içine girmem. İspanya'da daha yumuşak ve kaliteli maçlar oluyor, seyri güzel. Arsenal - Hull City maçını seyrettik, herkes sert, sıkı. O yüzden doğru yeri tercih edecekler." değerlendirmesini yaptı.