İspanya'da Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'ye yönelik ırkçı taciz davasında karar açıklandı.

11 AY HAPİS CEZASI

Carlos Tartiere Stadı'nda oynanan maçta yıldız futbolcuyu hedef alan taraftara 11 ay hapis cezası verildi. Söz konusu olay, Real Madrid'in Ağustos 2025'te deplasmanda Real Oviedo ile oynadığı LaLiga karşılaşmasında meydana gelmişti.

REAL MADRID'DEN KARARLILIK MESAJI

Mahkeme kararının ardından Real Madrid Kulübü de resmi bir açıklama yayımladı. İlgili şahsın nefret suçundan mahkum edildiğinin vurgulandığı açıklamada, eflatun-beyazlı kulübün "futbolda ve sporda ırkçılıkla mücadele etme ve her türlü ırkçı davranışı ortadan kaldırma" konusundaki kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

2024'TEN BU YANA VERİLEN 12. CEZA

Olayın yaşandığı dönemde LaLiga yönetimi, hem Kylian Mbappe'ye hem de takım arkadaşı Vinicius Junior'a yönelik ırkçı taciz iddialarını İspanya Ulusal Polisine bildirmiş, stadyumda maymun sesleri duyulduğunu duyurmuştu. Ev sahibi Real Oviedo da olayla ilgili kendi bünyesinde soruşturma başlatmıştı. Verilen bu son hapis cezası, İspanya lig organizasyonlarında 2024 yılından bu yana futbolculara yönelik ırkçı saldırılar nedeniyle verilen 12. mahkumiyet kararı olarak kayıtlara geçti.