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Transfer haberini Başakşehirli Shomurodov verdi! Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızını istiyor

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Transfer haberini Başakşehirli Shomurodov verdi! Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızını istiyor
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RAMS Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov, Galatasaray forması giyen Rus futbolcu Aleksey Batrakov ile ilgili konuştu. Golcü oyuncu Shomurodov, Real Madrid'in 21 yaşındaki futbolcuyu takip ettiğini öne sürdü.

  • Eldor Shomurodov, Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Aleksey Batrakov'u Real Madrid'in şimdiden takip ettiğini öne sürdü.
  • Aleksey Batrakov, sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi ve Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Batrakov, Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 6 gol ve 4 asist üretti.

RAMS  Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov, Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov'un sergilediği performansa övgüler yağdırarak, 21 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'in radarında olduğunu öne sürdü.

SHOMURODOV'DAN BATRAKOV AÇIKLAMASI

Özbekistan ile Rusya arasında oynanan ve Rus ekibinin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Shomurodov, milli maçta rakip olduğu Batrakov hakkındaki soruları yanıtladı.

''BÜYÜK BİR YILDIZ''

Batrakov'un Türkiye'de kısa sürede adından sıkça söz ettirdiğini vurgulayan tecrübeli forvet, genç oyuncunun potansiyeline dikkat çekerek "Batrakov, Türkiye'de çok konuşulan bir isim ve ligin büyük yıldızlarından biri. Geleceği tamamen kendi elinde. Çizgisini bu şekilde korursa çok büyük başarılara imza atacaktır." dedi. 

''REAL MADRID TAKİP EDİYOR''

Roma döneminden eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun şu anda Real Madrid'in başında olması hatırlatılarak, "Batrakov'u ona tavsiye eder misin?" şeklinde yöneltilen soruya Shomurodov, "Real Madrid şimdiden onu takip ediyor" yanıtını verdi.

GALATASARAY KARNESİ

Sezon başında 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen ve sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla şu ana kadar çıktığı 13 resmi müsabakada 6 gol ve 4 asistlik dikkat çekici bir skor katkısı üretti.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Osimhen'in moralini bozan adam desek daha doğru olur...;)))

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