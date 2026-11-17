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İspanyol devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, Bolu'daki köyünü ziyaret etti. Milli futbolcunun 30 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen lüks aracıyla gerçekleştirdiği ziyaret, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Genç yıldızın köy yollarındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

GÖRÜNTÜLERİ BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Arda Güler'in köy ziyareti sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Milli futbolcunun milyonluk aracıyla köyüne gitmesi, kullanıcıların dikkatini çekerken görüntüler binlerce kez paylaşıldı. Genç yıldızın hem lüks aracı hem de memleketine gerçekleştirdiği ziyaret çok sayıda yoruma konu oldu.