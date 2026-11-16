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Vinicius Jr'dan 12 maçta 1 gol itirafı: Dünya Kupası'ndan sonra daha az çalıştım

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Vinicius Jr'dan 12 maçta 1 gol itirafı: Dünya Kupası'ndan sonra daha az çalıştım
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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr, sezon başındaki düşük performansını Dünya Kupası sonrasındaki eksik hazırlığa ve yaz boyunca süren transfer söylentilerine bağladı.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr, sezon başındaki inişli çıkışlı performansının nedenlerini anlattı. 26 yaşındaki futbolcu, yaz aylarındaki transfer söylentileri karşısında "gerçekten bunaldığını" ve Dünya Kupası'nın ardından gerektiği kadar çalışmadığını söyledi, BBC'nin haberine göre.

Vinicius, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'de bu sezon çıktığı 12 maçta yalnızca 1 gol attı, 3 asist yaptı.

TATİLDE DAHA AZ ANTRENMAN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Brezilya'nın Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etmesinin kendisini etkilediğini belirten Vinicius, "Dünya Kupası'ndan sonra olabileceğim kadar iyi hazırlandığımı düşünmüyorum, çünkü o turnuvanın etkisi bütün Brezilyalılar için çok büyük" dedi.

Yıldız oyuncu, "Bu kadar erken elenmeyi beklemiyorduk. Ben de tatilimi eğlenmek, dinlenmek ve ailemle daha çok vakit geçirmek için kullandım. Sonunda önceki yıllara göre daha az antrenman yaptım. Bu, sezona başlangıcımı etkilemiş olabilir" diye konuştu.

ARSENAL İDDİASI VE ALTI YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sözleşmesinin son yılına giren Vinicius'un adı yazın Premier Lig şampiyonu Arsenal ile anılmış, oyuncu ağustosta Real Madrid ile altı yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Vinicius, "Sözleşme yenileme sürecinde, geçen yaz bu kadar çok kulüp ilgilenirken gerçekten bunaldım. Ama sezon çok uzun" ifadelerini kullandı.

SAÇ ÇEKTİĞİ İÇİN 4 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Vinicius, ekim ayında Villarreal'in orta saha oyuncusu Nathan Saliba'nın saçını çektiği için kırmızı kart görmüş ve 4 maç men cezası almıştı. Onun yokluğunda sol kanatta forma giyen, kulübün rekor bedelle transfer ettiği Yan Diomande 4 gol attı.

2018'de Flamengo'dan Real Madrid'e gelen Vinicius, son beş sezonun her birinde kulübüyle 20'den fazla gol atmıştı. La Liga'da lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Real Madrid, cumartesi günü Celta Vigo'yu konuk edecek.

Kaynak: BBC

BBC
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